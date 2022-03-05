Fransa, Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliği için BMGK'yi acil toplantıya çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa, Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliği için BMGK'yi acil toplantıya çağırdı

05.03.2022 01:15
Fransa, Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliği için BMGK'yi acil toplantıya çağırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinden derin endişe duyduğunu ifade ederek ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinden derin endişe duyduğunu ifade ederek ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdığını belirtti.

Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Macron'un Rus kuvvetlerinin nükleer tesislerine yönelik saldırının her türlüsünü şiddetle kınadığı kaydedildi.

Macron'un Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinden derin endişe duyduğu ifade edilen açıklamada, bu konuda Fransa'nın uluslararası ortaklarıyla BMGK'yi acil toplantıya çağırdığı belirtildi.

Ukrayna'daki yetkililerin nükleer tesislerin kontrolü sağlaması için Rusya'nın "yasa dışı ve tehlikeli" askeri eylemlerine son vermesi gerektiği ifade edilen açıklamada, Macron'un Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile telefonda görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, Macron'un Grossi'nin Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliği konusundaki çabalarını desteklediği kaydedildi.

Fransa'nın ortaklarıyla gelecek saatlerde Ukrayna'daki 5 nükleer tesisin güvenliği konusunda UAEA'nın kriterleri doğrultusunda somut önlemler önereceği ifade edilen açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın bu temelde anlaşma yapması ve nükleer tesislerin güvenliğini sağlaması gerektiği belirtildi.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı düzenlenmişti. Zaporijya Nükleer Santrali, "Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük 10 nükleer santralinden biri" olarak biliniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

YORUMLAR
500
UAEA, Ukrayna'daki reaktörde güvenlik sorunu yaşanmadığını duyurdu UAEA, Ukrayna'daki reaktörde güvenlik sorunu yaşanmadığını duyurdu Rusya BM Temsilcisi Nebenzya: 'Rusya, Ukraynalı Sabotajcılar Tarafından Saldırıya Uğradı' Rusya BM Temsilcisi Nebenzya: 'Rusya, Ukraynalı Sabotajcılar Tarafından Saldırıya Uğradı'

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna, Nükleer, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa, Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliği için BMGK'yi acil toplantıya çağırdı - Son Dakika


Son Dakika
00:48 NATO'nun hava sahasını kapatmamasını eleştiren Zelenski: Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek
00:46 Kapsamlı araştırmada gerçek ortaya çıktı! Beşiktaş Aaron Boupendza transferinden vazgeçti
00:21 Kabine'de yeni değişiklik iddiası! Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan revizyon bekleniyor
00:15 Yolun ortasında çekiçle sürücüye saldırdı! O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı
00:04 Teknik direktör Josep Guardiola, Rusya-Ukrayna savaşında politikacıları elleştirdi: NATO ve Avrupa ülkeleri tamamen başarısızlık örneği
23:47 Şarkıcı Çelik siyasete atıldı! Zafer Partisi'ne destek verdi
23:10 Fenerbahçe'de Arda Güler sevinci yaşanıyor! Yeni kontrat konusunda anlaşmaya varıldı
23:07 24 yaşındaki genç, doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu! Kaleme aldığı mektup incelemeye alındı
22:52 Rusya'dan yaptırımlara karşı hamle geldi! Facebook'a erişim engellendi
22:45 Spor dünyası yaptırımlarını sürdürüyor! Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesi askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 01:21:33. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa, Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliği için BMGK'yi acil toplantıya çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement