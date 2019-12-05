Fransa ülke tarihinin en büyük grevlerinden birine sahne oluyor

Fransa'da yaşanan genel grev hayatı durdururken emeklilik reformuna karşı çıkan göstericilerin eylemlerine Sari Yelekliler ve anarşist gruplar da katılınca sokaklar karıştı. Paris ve Lyon'da yaşanan şiddet olaylarına polis müdahale etti.



Ulaşım sektörü ile başlayan grevler farklı alanlara da sıçradı. 10 tren seferinden 9'unun durduğu ülkede karayolu ve havayolu çalışanlarının da katılımıyla ciddi bir ulaşım felci yaşanıyor. AirFrance havayolu şirketi de seferlerinin yüzde 30'unun durduğunu açıkladı.