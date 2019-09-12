Son Dakika Haberleri: Fransa Ulusal Meclis Başkanı hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Fransa Ulusal Meclis Başkanı hakkında soruşturma açıldı

38 dakika önce

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand hakkında "yasa dışı şekilde maddi çıkar sağladığı" gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Fransa Ulusal Meclis Başkanı hakkında soruşturma açıldı, System.String[]

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand hakkında "yasa dışı şekilde maddi çıkar sağladığı" gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yakınlığıyla bilinen Ferrand hakkında savcılık tarafından "yasa dışı şekilde maddi çıkar sağladığı" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Ferrand, soruşturmanın açılmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, meclis başkanlığı görevinden istifa etmeyeceğini belirtti.

Le Canard Enchaine gazetesi, 2017'deki haberinde, Ferrand'ın 2011'de resmi bir sağlık kurumunun genel müdürü olduğu sırada, Brest'de bir sağlık merkezinin kurulması için eşinin yeni satın aldığı 375 bin avro değerindeki ofisi kiraladığını yazmıştı. Gazetenin haberinde, Ferrand'ın, başında olduğu kurumu kullanarak eşinin bu ofisi satın alabilmesi için bankaya kefil olduğu belirtilmişti. Ferrand'ın ayrıca sağlık kurumunun bütçesini kullanarak söz konusu ofise 184 bin avroluk tadilat yaptırdığı kaydedilmişti.

Bunun üzerine Brest Savcılığı soruşturma açmış ancak takipsizlik kararı verilmişti. Soruşturmanın yolsuzlukla mücadele eden Anticor Derneğinin şikayeti üzerine yeniden açıldığı belirtildi.

Richard Ferrand, Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "kırık sandalye" polemiğine ilişkin açıklama geldi
Bahçeli'den çok konuşulacak kabine değişikliği yorumu: Doğru bulmuyorum Fransa'da yargılanan Suudi Prenses Bint Salman'a 10 ay hapis cezası Cumhurbaşkanı erdoğan, karamollaoğlu ile görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 00:22:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa Ulusal Meclis Başkanı hakkında soruşturma açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]