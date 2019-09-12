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Fransa Ulusal Meclis Başkanına yolsuzluk soruşturması

24 dakika önce

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand hakkında "yasadışı çıkar" elde etme gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Fransa Ulusal Meclis Başkanına yolsuzluk soruşturması, System.String[]

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand hakkında "yasadışı çıkar" elde etme gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.


Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) Partisinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yakınlığı bilinen Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, hakkında "yasadışı çıkar" elde etme gerekçesiyle yolsuzluk soruşturması açıldı. Meclis Başkanlığına 2018 yılında gelen Ferrand soruşturmanın açılması üzerine başkanlık görevinden istifa etmeyeceğini açıklarken Macron'dan da açık destek gördü. Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Ferrand'ın Cumhurbaşkanı Macron'un tam güvenine sahip olduğu belirtildi.


Ferrand 2011 yılında bir sağlık kurumunun başında olduğu sırada, bir sağlık merkezi açılması için eşinin resmi olarak henüz kurmadığı emlak şirketi aracılığıyla ofis açıp çıkar elde etmekle suçlanmış ve 2017'de olayın basında gündeme gelmesiyle hükümetteki görevinden istifa etmişti.


Olayın gündeme geldiği 2017 yılında açılan yolsuzluk soruşturmasında takipsizlik kararı alınması üzerine Yolsuzlukla Mücadele derneği Anticor'un Ferrand hakkında şikayette bulunduğu ve bu şikayet üzerine tekrar soruşturma açıldığı öğrenildi. - PARİS

Richard Ferrand, Meclis Başkanı, Fransa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:51 Kaynak: İHA
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