Son Dakika Haberleri: Fransa Ulusal Meclisi'nin terör örgütü yanlısı kararı
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Fransa Ulusal Meclisi'nin terör örgütü yanlısı kararı

7 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Fransız Senatosu ve Ulusal Meclisi, Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği kararlar ile Türkiye'nin bölgede sağlamaya çalıştığı birlik ve beraberliğe karşı teröre ve terör örgütleri PYD/YPG'ye açıkça destek vermektedir.

Fransa Ulusal Meclisi'nin terör örgütü yanlısı kararı, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Fransız Senatosu ve Ulusal Meclisi, Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği kararlar ile Türkiye'nin bölgede sağlamaya çalıştığı birlik ve beraberliğe karşı teröre ve terör örgütleri PYD/ YPG'ye açıkça destek vermektedir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Fransa Senatosu ve Ulusal Meclisi'nin Barış Pınarı Harekatı'na yönelik kabul ettiği kararlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Fransız Senatosu ve Ulusal Meclisi Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği kararlar ile Türkiye'nin bölgede sağlamaya çalıştığı birlik ve beraberliğe karşı teröre ve terör örgütleri PYD/YPG'ye açıkça destek vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlama ve terörle mücadele kararlılığının hiçbir ülkenin onayına veya hiçbir ülke parlamentosunun kirli siyasetine bağlı olmadığına işaret eden Kurtulmuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tarihin çöp tenekesi bu tip ülkelerin riyakar kararlarıyla doludur. NATO üyesi bir ülke olan Fransa Parlamentosu'nun aldığı bu sözde karar, Suriye'de içine düştükleri çıkmazların bir sonucudur. Türkiye'nin sahadaki ve masadaki gücünün kırılması arzu edilmektedir. Hiçbir ülke DEAŞ ile mücadelede Türkiye'ye ders veremez. Suriye'deki DEAŞ mensubu vatandaşlarının sorumluluğunu almakta dahi ikircikli hareket edenler, DEAŞ'a karşı sahada en ciddi mücadeleyi vermiş Türkiye'ye ithamda bulunamaz.

Fransız Parlamentosu'nu ve hükümetini, terörle mücadelede teröristlerin değil, NATO müttefiki ve Suriye'deki istikrarsız tablo karşısında en ağır insani yükü omuzlayan Türkiye'nin bu mücadelesinin yanında yer almaya ve saygıya davet ediyorum."

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:38 Kaynak: AA
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