Fransa: Ünlü Beaujolais bağlarında Bulgar işçilerin köle gibi çalıştırıldığı iddiası

Fransa'nın Beaujolais bölgesindeki üzüm bağlarında, Bulgaristan'dan gönderilen işçilerin 'kölelik' koşullarında çalıştırıldıkları iddia edildi.



Fransız polisi, işçileri çalıştıran dört aracı kuruluşun yöneticisine yönelik soruşturma başlattı. Söz konusu üç Bulgar ve bir Fransız yönetici, insan kaçakçılığı, sezon işçilerinin sömürülmesi, mafya benzeri suç şebekesi oluşturma ile suçlanıyor.