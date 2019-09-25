Son Dakika Haberleri: Fransa: Ünlü Beaujolais bağlarında Bulgar işçilerin köle gibi çalıştırıldığı iddiası
Son Dakika Dünya Haber

Fransa: Ünlü Beaujolais bağlarında Bulgar işçilerin köle gibi çalıştırıldığı iddiası

1 saat önce

Fransa’nın Beaujolais bölgesindeki üzüm bağlarında, Bulgar işçiler “kölelik koşullarında” çalıştırılıyor

Fransa: Ünlü Beaujolais bağlarında Bulgar işçilerin köle gibi çalıştırıldığı iddiası, System.String[]

Fransa'nın Beaujolais bölgesindeki üzüm bağlarında, Bulgaristan'dan gönderilen işçilerin 'kölelik' koşullarında çalıştırıldıkları iddia edildi.


Fransız polisi, işçileri çalıştıran dört aracı kuruluşun yöneticisine yönelik soruşturma başlattı. Söz konusu üç Bulgar ve bir Fransız yönetici, insan kaçakçılığı, sezon işçilerinin sömürülmesi, mafya benzeri suç şebekesi oluşturma ile suçlanıyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Bulgaristan, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzeninin yerine ringe çıkan Bulgar boksör Boris Stanchov hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump'ın azledilmesi için ilk adım atıldı Prens Harry'nin eşi Meghan Markle cami ziyareti için başörtü taktı Ivanka Trump'ın kıyafeti BM toplantısına damga vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 14:11:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa: Ünlü Beaujolais bağlarında Bulgar işçilerin köle gibi çalıştırıldığı iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]