Fransa uyruklu 4 yabancı terörist, sınır dışı edildi - Son Dakika

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Fransa uyruklu 4 yabancı terörist, sınır dışı edildi
7 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:57 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Fransa uyruklu 4 YTS, ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
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