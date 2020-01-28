Fransa uyruklu 4 yabancı terörist, sınır dışı edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa uyruklu 4 yabancı terörist, sınır dışı edildi - Son Dakika

Fransa uyruklu 4 yabancı terörist, sınır dışı edildi

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği açıklandı.

Fransa uyruklu 4 yabancı terörist, sınır dışı edildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Fransa uyruklu 4 YTS, ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

ANKARA, -


Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:16 Kaynak: DHA
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