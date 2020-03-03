Fransa uyruklu terörist sınır dışı edildi - Son Dakika
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Fransa uyruklu terörist sınır dışı edildi

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Fransa uyruklu yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiği açıklandı.

Fransa uyruklu terörist sınır dışı edildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Fransa uyruklu yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Fransa uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.


Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:01 Kaynak: DHA
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