Fransa vatandaşı Loana Alvarez Magana, Kırşehir'de Müslüman oldu - Son Dakika

Fransa vatandaşı Loana Alvarez Magana, Kırşehir İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde Müslüman oldu.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Müslüman olmaya karar veren Fransa vatandaşı Magana için Kırşehir İl Müftülüğünde "İhtida Merasimi" düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde, Magana'ya İslam dini hakkında bilgiler veren İl Müftüsü Mehmet Yaman, Kur'an-ı Kerim'den ayet ve meallerini okuyarak açıkladı.

Yaman, "İslam'ın temelinin Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu kabul etmektir. İyi bir Müslüman olabilmek için iman, ibadet ve ahlak kurallarına uymak gereklidir. Öğrenmek ve öğrendikçe tatbik edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Müftü Yaman, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Magana'yı tebrik ederek yeni hayatında başarılar diledi.

Törenin sonunda Magana'ya, "İhtida Belgesi" ile Kur'an-ı Kerim meali ve ilmihal kitabı hediye edildi.