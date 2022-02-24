Fransa vatandaşlarından Ukrayna'dan "derhal" çıkmalarını istedi - Son Dakika
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Fransa vatandaşlarından Ukrayna'dan "derhal" çıkmalarını istedi

24.02.2022 02:54
Fransa vatandaşlarından Ukrayna'dan "derhal" çıkmalarını istedi

Fransa, Ukrayna ve Rusya arasında artan gerilim ve son gelişmeler nedeniyle vatandaşlarından derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı.

Fransa, Ukrayna ve Rusya arasında artan gerilim ve son gelişmeler nedeniyle vatandaşlarından derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rus ordu birliklerinin Ukrayna sınırına yığılmasının ve Rusya'nın Donetsk ve Luhansk vilayetlerinin bağımsızlığını tanıma kararının neden olduğu yüksek gerilim ve Ukrayna Parlamentosunun olağanüstü hal (OHAL) ilanı göz önüne alındığında Ukrayna'daki Fransız vatandaşları derhal ülkeyi terk etmeli." ifadeleri kullanıldı.

Bir sonraki duyuruya kadar Ukrayna'ya seyahatin önerilmediği belirtilen açıklamada, özellikle ülkenin kuzey ve doğu sınır bölgelerine yapılacak herhangi bir seyahatten kesinlikle kaçınılmasının altı çizildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı 19 Şubat'ta da Ukrayna'ya yönelik "seyahat" uyarısını güncellemiş, Fransız vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmeleri, ve zorunlu olmayan seyahatlerin ertelenmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

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Ukrayna, Fransa, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa vatandaşlarından Ukrayna'dan 'derhal' çıkmalarını istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa vatandaşlarından Ukrayna'dan "derhal" çıkmalarını istedi - Son Dakika
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