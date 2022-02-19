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Fransa, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmesini istedi - Son Dakika

Fransa, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmesini istedi

19.02.2022 18:36
Fransa, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmesini istedi

Fransa, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmesini talep etti.

Fransa, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmesini talep etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik "seyahat" uyarısını güncelledi.

Rus askerlerinin Ukrayna sınırına yığılmasıyla oluşan gerginlik nedeniyle Ukrayna'nın kuzey ve doğu sınır bölgelerine gidilmemesi ve burada bulunanların derhal ayrılması tavsiye edildi.

Fransız vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmeleri, bu ülkeye yapılması planlanan ve zorunlu olmayan seyahatlerin ertelenmesi istendi.

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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Fransa, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmesini istedi - Son Dakika


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