Fransa ve Almanya Facebook'un Libra'sını engelleyecek

Fransa ve Almanya, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın kullanımının Avrupa'da engellenmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı.
Almanya ve Fransa Maliye Bakanlıkları, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Hiçbir özel kuruluşun ulusların egemenliğine ait olan parasal gücü talep edemeyeceği" belirtildi.
Uluslararası ödemeler sisteminde iyileştirmeye ihtiyaç olduğunun aktarıldığı açıklamada, bankalara, Avrupa Ödeme Sistemi'nin geliştirilmesi ve Avrupa Merkez Bankasına da dijital para birimleri konusunda çalışmalarını hızlandırma çağrısı yapıldı.
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, dün yaptığı açıklamada, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın hükümetlerin parasal egemenliğini tehlikeye atabileceğini, Libra'nın kullanımının Avrupa'da engelleneceğini kaydetmişti.