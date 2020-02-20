Fransa ve Almanya liderleri, Suriye'de çözüm için Erdoğan ve Putin'le görüşmek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa ve Almanya liderleri, Suriye'de çözüm için Erdoğan ve Putin'le görüşmek istiyor - Son Dakika Dünya

Fransa ve Almanya liderleri, Suriye'de çözüm için Erdoğan ve Putin'le görüşmek istiyor

6 saat önce

Berlin'den yapılan açıklamada, iki liderin Suriye'de politik bir çözüm bulunması için taraflarla diyalog kurmak istedikleri kaydedildi.

Fransa ve Almanya liderleri, Suriye'de çözüm için Erdoğan ve Putin'le görüşmek istiyor, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le görüşerek Suriye'de devam eden soruna çözüm bulmak istedikleri duyuruldu.


Berlin'den yapılan açıklamada, iki liderin Suriye'de politik bir çözüm bulunması için taraflarla diyalog kurmak istedikleri kaydedildi.

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Vladimir Putin, Almanya, Fransa, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:37 
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