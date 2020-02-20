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Fransa ve Almanya liderleri, Suriye'de çözüm için Erdoğan ve Putin'le görüşmek istiyor
6 saat önce
Berlin'den yapılan açıklamada, iki liderin Suriye'de politik bir çözüm bulunması için taraflarla diyalog kurmak istedikleri kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:37
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