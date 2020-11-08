Fransa ve Cezayir İçişleri Bakanları, terörle mücadele konusunu görüştü - Son Dakika

Fransa ve Cezayir İçişleri Bakanları, terörle mücadele konusunu görüştü

08.11.2020 18:51
Fransa ve Cezayir İçişleri Bakanları, terörle mücadele konusunu görüştü, System.String[]

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkesi ile Cezayir arasında terörle mücadele alanında sürekli bir koordinasyon olduğunu söyledi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkesi ile Cezayir arasında terörle mücadele alanında sürekli bir koordinasyon olduğunu söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tunus'un ardından Cezayir'e gelen Darmanin, burada mevkidaşı Kemal Belcud ile bir araya geldi.

Cezayir Devlet Televizyonu'nun haberine göre, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin ele alındığı görüşmenin akabinde her iki yetkili de kameraların karşısına geçti.

Terörle mücadele ve güvenlik alanında görüş alışverişinde bulunmak üzere Cezayirli yetkililerle bir araya geldiklerini belirten Darmanin, her alanda kendileriyle sürekli koordinasyon halinde olan Cezayir yönetimine teşekkür etti.

Darmanin, görüşmede, Akdeniz'deki bir güç olarak Cezayir'i ilgilendiren konular ve düzensiz göç sorununu ele aldıklarını belirtti.

Cezayirli Bakan Belcud ise ele alınan konuların tamamında Fransa ile görüş birliği içinde olduklarını ve ikili ilişkileri güçlendirmek için çalışacaklarını kaydetti.

Fransa'nın güneydoğusundaki Nice kentinde bulunan Notre Dame Kilisesi'nde 29 Ekim'de gerçekleşen bıçaklı saldırının ardından Fransız basınında, "radikal İslamcı" listesine alınan 200'den fazla göçmenin sınır dışı edileceği bilgisi yer almıştı.

Fransız Bakan Darmanin ise Cezayir ziyareti öncesinde Twitter hesabında yayımladığı bir videoda, söz konusu ziyareti, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine ve "radikal İslamcı" listesine alınan göçmenlerin sınır dışı edilmesi konusunu görüşmek üzere gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

Cezayir yönetiminden ise Fransa'nın bu alanda yürüttüğü çalışmalara ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Gerald Darmanin, Süleyman Soylu, Cezayir, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa ve Cezayir İçişleri Bakanları, terörle mücadele konusunu görüştü - Son Dakika


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