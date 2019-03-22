Son Dakika Haberleri: Fransa ve Çin Nükleer Enerji Alanında İşbirliğini Artıracak

Fransa ve Çin Nükleer Enerji Alanında İşbirliğini Artıracak

1 saat önce

Çin Halk Cumhuriyeti ve Fransa, nükleer enerji ve havacılık başta olmak üzere birçok alanda ekonomik ilişkilerini derinleştiriyor. 1978 yılında Çin’in reformist eski Devlet Başkanı Deng Şiaoping’in Dayawan’da büyük bir nükleer santral inşa etmek için Fransız teknolojisini kullanacağını açıklamasıyla başlayan iki ülke arasında nükleer enerji işbirliği güçlenerek devam ediyor. Çin basınına konuşan Çin Sosyal Bilimler Akademisi […]The post Fransa ve Çin nükleer enerji alanında işbirliğini artıracak appeared first on Enerji Enstitüsü.

Fransa ve Çin Nükleer Enerji Alanında İşbirliğini Artıracak, System.String[]
Çin Halk Cumhuriyeti ve Fransa, nükleer enerji ve havacılık başta olmak üzere birçok alanda ekonomik ilişkilerini derinleştiriyor.

1978 yılında Çin'in reformist eski Devlet Başkanı Deng Şiaoping'in Dayawan'da büyük bir nükleer santral inşa etmek için Fransız teknolojisini kullanacağını açıklamasıyla başlayan iki ülke arasında nükleer enerji işbirliği güçlenerek devam ediyor.

Çin basınına konuşan Çin Sosyal Bilimler Akademisi Avrupa Çalışmaları Enstitüsü Ekonomi Bölümü Direktörü ve Araştırma Müdürü Chen Şin, iki ülkenin nükleer enerji ve havacılık endüstrisi alanlarındaki işbirliğinin derin bir temele ve sorunsuz bir deneyimine sahip olduğunu, ekonomik iişkiler için çok önemli alanlar olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki işbirliği, özellikle 2015 sonrası 3. pazara ortak giriş çabalarının ardından hızlı bir gelişim evresine girdi. Havacılık alanındaki ortaklıkta Airbus, önemli bir rol oynuyor. Airbus ile Çin Havacılık Endüstrisi arasındaki işbirliği ise, 1985 yılında ilk Airbus uçağının Çin'e girmesi ile başlıyor. Airbus, Çin Havacılık Endüstrisi ile arasındaki toplam endüstriyel ortaklığın 2009 yılında 140 milyon dolara ulaştığını, 2010'da 200 milyon doları aştığını, 2015 yılında yaklaşık 500 milyon dolara ulaştığını ve 2017'de 641 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

Airbus 2017 yılında Kuzey Çin'in Tianjin kentinde A330 tamamlama ve teslimat merkezini açtı ve ilk A330 aynı yıl Tianjin Havayolları'na teslim edildi. Chen Şin, Çin'in Fransa için kazançlı bir pazar sağladığını belirterek, "Diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Fransa'nın Çin pazarındaki büyük uçaklar ve nükleer santraller için artan altyapı talebini karşılayabilecek daha çok uluslu şirketlere sahip olduğunu" söyledi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:51 

Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti, Sektörel
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