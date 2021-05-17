Fransa ve İspanya'da şampiyon son hafta belli olacak - Son Dakika

Fransa ve İspanya'da şampiyon son hafta belli olacak

17.05.2021 11:02
Fransa ve İspanya'da şampiyon son hafta belli olacak, System.String[]

Avrupa'nın dört büyük liginde sezonun bitimi yaklaşırken üst sıradaki takımlar arasındaki şampiyonluk yarışı ve Şampiyonlar Ligi vizesi için mücadele dikkat çekiyor.

Avrupa'nın dört büyük liginde sezonun bitimi yaklaşırken üst sıradaki takımlar arasındaki şampiyonluk yarışı ve Şampiyonlar Ligi vizesi için mücadele dikkat çekiyor.Avrupa'nın dört büyük liginde heyecan sürüyor. Fransa Ligue 1 ve İspanya La Liga'da şampiyon son hafta belli olacak. İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig'de ise birçok takım Şampiyonlar Ligi vizesi alabilmek için yarışın içerisinde yer alıyor.FRANSA'DA LILLE YA DA PSG İPİ GÖGÜSLEYECEKFransa Ligue 1'de 37'nci hafta maçları dün oynandı. Milli oyuncular Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, sahasında St. Etienne ile 0-0 berabere kalarak puanını 80'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. En yakın takipçisi PSG ise sahasında Reims'i 4-0 geçerek puanını 79'a yükseltti ve 2'nci sıradaki yerini korudu. Lille, son hafta Angers deplasmanında kazanırsa 10 yıl aranın ardından şampiyonluğunu ilan edecek. PSG ise Brest deplasmanında kazanıp Lille'in Angers karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.LA LIGA'DA ŞAMPİYON MADRİD'TEN ÇIKACAKİspanya La Liga da dün nefes kesen maçlara sahne oldu. D-Smart ekranlarından canlı yayınlanan maçlarda şampiyonluk iddiasını sürdüren üç takım, iddiasını son haftaya taşıyabilmek için sahaya çıktı. Lider Atletico Madrid, sahasında Osasuna'yı ağırladı. Maçın 75'inci dakikasında Budimir'in golüyle 1-0 geriye düşen ev sahibi ekip, 82'nci dakikasına 1-0 geride girdiği maçı Renan Lodi ve Luis Suarez'in golleriyle 2-1 kazanarak şampiyonluk yarışında çok kritik bir galibiyet aldı ve puanını 83'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bir diğer Madrid ekibi Real Madrid ise Atletic Bilbao deplasmanında sahne aldı. Rakibinin savunmasını aşmakta oldukça zorlanan Real Madrid, 68'inci dakikada Nacho'nun golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı ve puanını 81'e yükselterek 2'nci sırayı garantiledi. Şampiyonluk yarışında iddiasını son haftaya taşımak isteyen Barcelona ise 1-0 öne geçtiği karşılaşmada kendi sahasında Celta Vigo'ya 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışına son hafta öncesi havlu attı.Son haftada Atletico Madrid, Valladolid deplasmanına çıkacak, Real Madrid ise kendi sahasında Villarreal'i ağırlayacak. Atletico Madrid, Valladolid karşısında kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'in şampiyon olması için Villarreal karşısında kazanması ve Atletico Madrid'in Valladolid karşısında puan kaybetmesi gerekiyor.İTALYA'DA 2'NCİLİK YARIŞIİtalya Serie A'da ise Inter, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Son hafta maçları öncesinde 2'ncilik ve Şampiyonlar Ligi vizesi için kıyasıya mücadele sürüyor. Ligde 78 puanla 2'nci sırada bulunan Atalanta, son haftada 76 puanla 4'üncü sırada yer alan Milan'ı konuk edecek. 76 puan ve averajla 3'üncü sırada yer alan Napoli ise kendi sahasında Hellas Verona'yı ağırlayacak. Atalanta, Milan karşısında kazanması halinde ligi 2'nci sırada bitirecek. Napoli ise ligi 2'nci sırada bitirmek için Verona karşısında kazanıp Atalanta'nın puan kaybını beklemek durumunda. Ligde 5'inci sırada yer alan Juventus ise son haftada Bologna deplasmanında olacak. Şampiyonlar Ligi'nde direkt katılım için mücadele eden Juventus'un kazanmak ve Napoli ya da Milan'ın puan kaybını beklemekten başka çaresi yok.İNGİLTERE'DE ŞAMPİYONLAR LİGİ VİZESİ İÇİN KIYASIYA MÜCADELEİngiltere'de ise diğer liglerin aksine bitime 2 hafta kalmış durumda. Manchester City'nin şampiyonluğunu garantilediği Premier Lig'de ise mücadele Şampiyonlar Ligi vizesi için sürüyor. 7'nci sıradaki West Ham'ın dahi matematiksel olarak Şampiyonlar Ligi için şansını sürdürdüğü ligde, Manchester United 70 puanla 2'nci, Leicester City 66 puanla 3'üncü, Chelsea 64 puanla 4'üncü, Liverpool ise 63 puanla 5'inci durumda. Haftaiçi oynanacak olan 37'nci hafta karşılaşmalarında Chelsea ile Leicester City arasında oynanacak mücadele dikkat çekiyor.

Öte yandan bu ligdeki durum, Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ı da yakından ilgilendiriyor. Manchester City ve Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini Manchester City kazanırsa statü gereği Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Öte yandan Kupayı Chelsea kazanırsa, Londra ekibinin ligi ilk 4'te tamamlaması halinde Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde direk katılıp sağlayacak.


- İstanbul

Şampiyonlar Ligi, Şampiyon, İspanya, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fransa ve İspanya'da şampiyon son hafta belli olacak - Son Dakika Spor


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