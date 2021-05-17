Fransa ve İspanya'da şampiyon son hafta belli olacak

Öte yandan bu ligdeki durum, Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ı da yakından ilgilendiriyor. Manchester City ve Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini Manchester City kazanırsa statü gereği Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Öte yandan Kupayı Chelsea kazanırsa, Londra ekibinin ligi ilk 4'te tamamlaması halinde Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde direk katılıp sağlayacak.

- İstanbul