Fransa ve İspanya'nın Midcat Boru Hattı Projesi Reddedildi
39 dakika önce
Fransa ile İspanya arasında Pirene Dağları üzerinden doğalgaz taşıma kapasitesini iki kat arttırması planlanan MidCat Boru Hattı Projesi, fazla maliyetli bulunduğu için reddedildi. Fransa ve İspanya’nın enerji düzenleyicileri CRE ve CNMC, Midi-Catalonia (MidCat) doğalgaz boru hattının ilk aşaması olan Fransız-İspanyol Güney Transit Doğu Pireneler (STEP) doğalgaz boru hattını oldukça masraflı olduğu gerekçesiyle reddettiklerini açıkladı. Son […]The post Fransa ve İspanya’nın MidCat Boru Hattı Projesi reddedildi appeared first on Enerji Enstitüsü.
Fransa
ile İspanya
arasında Pirene Dağları üzerinden doğalgaz taşıma kapasitesini iki kat arttırması planlanan MidCat Boru Hattı Projesi, fazla maliyetli bulunduğu için reddedildi.
Fransa ve İspanya'nın enerji düzenleyicileri CRE ve CNMC, Midi-Catalonia (MidCat) doğalgaz boru hattının ilk aşaması olan Fransız-İspanyol Güney
Transit Doğu Pireneler (STEP) doğalgaz boru hattını oldukça masraflı olduğu gerekçesiyle reddettiklerini açıkladı.
Son derece tartışmalı 3 milyar Euro'luk Midi-Catalonia doğalgaz boru hattı projesi 2005 yılında Fransız doğalgaz dağıtım şirketi Teréga ve İspanyol enerji şirketi Enagás tarafından planlandı. Proje ile Fransa'dan İspanya'ya günde 180 gigawatt-saat (GWh) ve İspanya'dan Fransa'ya günde 230 GWh doğalgaz taşınması öngörülüyordu.
Pireneler Dağları'ndan taşınabilecek doğalgaz miktarını iki kat arttırması planlanan MidCat, bölgenin Rus doğal gazına olan bağımlılığını azaltma fırsatı olarak gören Avrupa Birliği
tarafından da uzun süredir destekleniyor. CRE'ye göre, mevcut durumda Fransa ile İspanya arasındaki doğalgaz taşıma kapasitesi günde 225 GWh seviyesinde.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:25
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