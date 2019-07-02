Son Dakika Haberleri: Fransa ve Mısır Akdeniz'de ortak deniz ve hava tatbikatı yapıyor
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Fransa ve Mısır Akdeniz'de ortak deniz ve hava tatbikatı yapıyor

37 dakika önce

Mısır Askeri Kuvvetleri bugün yaptığı açıklamada, Fransa ile ortak bir tatbikat yapacaklarını duyurdu.

Fransa ve Mısır Akdeniz'de ortak deniz ve hava tatbikatı yapıyor, System.String[]
Mısır Askeri Kuvvetleri bugün yaptığı açıklamada, Fransa ile ortak bir tatbikat yapacaklarını duyurdu. "Ramsis 2019' adlı hava ve deniz tatbikatı Akdeniz'de gerçekleşecek.

Mısır ordu sözcüsü, Akdeniz'de birkaç gün sürecek ortak tatbikata Mısır ve Fransa'nın özel hava ve deniz güçlerinin katılacağını söyledi. Fransa'nın tatbikata Charles de Gauelle helikopterleri ve birkaç Rafal savaş uçağıyla katılacağı belirtildi. Mısır tarafı ise eğitim tatbikatına F-16 ve Rafal savaş uçaklarının yanı sıra firkateynlerden oluşacak deniz filosu ve modern roket fırlatıcıları ile katılacak.

Eğitim tatbikatının hava ve deniz güçlerinin yeteneklerini güçlendirme, çatışma ve saha tecrübesi kazanma ve saldırılara karşı ortak görevlere hazırlanmayı amaçladığı ifade edildi. Ortak tatbikatın ayrıca bölgedeki deniz yolları güvenliğine karşı olabilecek tehdide karşı tasarlandığı kaydedildi. - KAHİRE
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:53 Kaynak: İHA
Akdeniz, Fransa, Mısır, Güncel
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