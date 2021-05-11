Fransa ve Ürdün'den Mescid-i Aksa ve çevresinde tarihi statükonun korunması gerektiği vurgusu - Son Dakika

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi, Kudüs'te Mescid-i Aksa ve çevresinde tarihi statükonun korunması gerekliliğini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Le Drian ile mevkidaşı Es-Safedi telefonda görüşerek Kudüs ile Gazze'deki şiddet olayları hakkındaki endişelerini paylaştı.

Bakanlar, iki ülkenin de uluslararası hukuka bağlılıklarına dikkati çekerek Mescid-i Aksa ve çevresinde tarihi statükonun korunması gerektiğine, Ürdün'ün bu anlamdaki önemine vurgu yaptı.

İki bakan, ayrıca Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerinin zorla evlerinden edilmeleri tehdidinin gerginliği tırmandırdığının ve bunun derin endişe oluşturduğunun altını çizdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, tüm tarafların itidalli davranması, provokasyondan ve şiddetin sona ermesi için nefrete teşvikten kaçınması gerektiğini belirterek, bu şiddetin ilk kurbanlarının Filistin ve İsrail halkları olduğunu kaydetti.

Ülkesinin "bazılarını Hamas'ın üstlendiği ve gerginliğin tırmanmasına yol açacak füze saldırılarını" kınamasını yineleyen Le Drian, saldırıların hemen durdurulması gerektiğini ifade etti.

Bakan Le Drian, Fransa ve Avrupa Birliğinin bölgedeki çatışmaya adil ve kalıcı çözüm olarak, iki devletli çözüme bağlılığını tekrarladı.