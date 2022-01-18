Fransa Vize Başvuruları Açıldı 2022 - Son Dakika

Fransa Vizesi 2022

Türkiye vatandaşı ve Türkiye'de ikameti bulunan yabancı uyruklu vatandaşlar, Fransa'ya gitmek için, vize almak zorundadır. Fransa vizesi 2022 yılında yine Fransa İstanbul Başkonsolosluğu ya da Fransa Ankara Büyükelçiliği'nde randevu sistemiyle gerçekleştiriliyor.

Vize başvurularının onaylanmasının; konsolosluğun yoğun işleri, resmî tatiller, hafta sonuna denk gelmesi ya da ek belge talebinde bulunulması dolayısıyla uzayabildiğinden, seyahat tarihinden en az 2-3 ay öncesinden yapılması tavsiye edilir.

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Fransa Vizesi Gerekli Evraklar 2022

Fransa'ya gidecek bordo umuma mahsus pasaport sahibi kişiler; uzun süreli başvurular için Fransa Başkonsolosluğu'na direkt başvuru yapabilir. Kısa süreli başvurularda ise; konsolosluk tarafından yetkilendirilen, vize başvuru merkezleri kullanılır.

Fransa vizesi evrakları;

• Fransa seyahati için vize başvuru formu ve vize talep dilekçesi (vize talep dilekçesi; Fransa Konsolosluğu'na hitaben yazılır. Seyahat amacı, seyahat tarihi, konaklama bilgileri bulunur. Başvuru sahibinin kendi ıslak imzasıyla teslim edilir).

• Vize işlemlerinin yapıldığı sayfalarının fotokopisiyle birlikte güncel pasaport

• Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi (bazı durumlarda renkli tarama da istenebilir).

• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-devletten barkodlu şekilde alınabilir).

• Seyahat uçuş bilgileri ve konaklama belgeleri

• Biyometrik fotoğraf (yeni çekilmiş olmalı, başka işlemlerde kullanılmamış olmalı)

• Başvuru sahibinin mali durumunu gösterir, en az 3 ay aktif hesap hareketleri

• Vize reddi alınırsa iptal edilebilecek, seyahat sağlık sigortası

• 18 yaşından küçük bireyler için; anne ve babasından alınmış, noterden onaylatılmış muvafakatname

• Parmak izi (başvuru sahipleri yeni vize alacaksa parmak izi vermelidir. Eğer daha önce vize almış ve parmak izi sistemde bulunuyorsa, vize randevusunda parmak izi verilmesine gerek yoktur).

Fransa vizesi başvuru belgeleri tamamıyla doğru bilgileri ve güncel tarihi içermelidir. Başvuru sahiplerinin statülerine göre ek belgeler talep edilir. Öğrenciler; öğrenci olduklarına dair öğrenci belgesi sunmalıdır.

İşverenler için imza sirküsü, vergi levhası, şirket faaliyet raporu, ticaret sicil gazetesi vermelidir. Çalışanlar için; sigorta giriş bildirgesi, sigorta hizmet dökümü istenir. Emekliler için; emekli olduklarına dair emeklilik kartı ya da hesap döküm belgeleri sunulur.

Fransa Vizesi Ücreti 2022

Fransa vize ücreti 2022 yılında da yine vize türüne ve oturum izinlerine göre değişkenlik gösterir. Aynı zamanda vize başvuru merkezleri aracılığıyla yapılan başvurularda, vize başvuru merkezinin hizmet bedeli de ödenmelidir.

• Fransa turistik vize, ticari ve transit vize, ziyaret vizesi, kültürel vize ve şoför vizeleri 110 Euro

• 0-6 yaş arası kişiler 26 Euro

• 6-12 yaş arası kişiler 66 Euro

Fransa'ya çalışma vizesi, gemici vizesi, Erasmus vizesi, geri dönüş vizesi başvurularında ise, ücret için vize başvuru merkezlerinden bilgi alınır. Vize başvuru merkezleri; karşılama hizmetleri, vize başvuru dosyasının hazırlanması, vize uzmanıyla ön başvuru görüşmesi, fotokopi hizmetleri, telefonla sınırsız görüşme, evrakların hazırlanması gibi hizmetler için, ek ücret alır.

Fransa Vizesi Aile Birleşimi 2022

Türk vatandaşlarının; birinci derece çocuk, anne baba, eş ile birleşimi için aile birleşimi vizesi alınır. Fransa aile birleşimi vizesi 2022 yılında da uzun süreli D tipi vize başvurusuyla gerçekleştirilir.

Hem Fransa'da bulunan hem de Türkiye'de bulunan eş açısından belgeler hazırlanmalıdır.

Fransa'daki Fransız eş için belgeler;

• Fransa vize başvuru formu

• Biyometrik fotoğraf

• Sadece üst bölümünün doldurulacağı OFII formu

• Yabancı uyruklu kişiler için, Türkiye'de oturum izni kartının fotokopisi

• Evlilik cüzdanı, Türk vatandaşı eşin tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (evlilik cüzdanında aslı gibidir kaşesinin olduğu fotokopi sunulmalıdır).

• Fransız vatandaşlığı sertifikası, doğum belgesi fotokopileri

• Fransız eşin Fransız vatandaşlığına geçme belgesinin orijinali

Yabancı uyruklu olan ve Fransa'da oturum izni bulunan kişiler için vize belgeleri;

• Güncel pasaport

• Biyometrik fotoğraf

• Türkiye'de oturum izni kartının fotokopisi

• Üst tarafının doldurulması gereken OFII formu

• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

• Evlilik cüzdanının, noterden tasdikli tercümesi

• Eğer eşlerden birinin boşanma durumu varsa, boşanmaya dair mahkeme kararı

• Çocuk varsa ve reşit yaşta değillerse, noterden tasdik ettirilmiş doğum belgesi tercümesi

• Eşlerin boşanma durumu varsa ve çocuk da varsa; velayetin kimde olduğunu gösterir, noterden onaylatılmış tercüme

Tüm belgeler standart vize başvuru belgeleridir. Fransa Başkonsolosluğu; gerekli durumlarda ek belgeler de talep edebilir.

Fransa Çalışma Vizesi 2022

Fransa'ya çalışma amacıyla seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için; Fransa çalışma vizesi 2022 yılı prosedürlerine uygun şekilde vize başvurusu yapar. Fransa'da uzun süreli vize ve oturum izni öncesinde; başvuru sahibinin Fransa'da bulunan işyerindeki işverenle bir iş sözleşmesi yapmış olması gerekir.

Çalışma vizesi belgeleri;

• Güncel tarihli pasaport

• Biyometrik fotoğraf

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Başvuru sahibinin ikamet ettiği ülkenin vatandaşı olmaması durumunda, ikamet edilen ülkeden alınmış oturum izni

• Fransa'da bulunan firmadan alınan Cerfa formu izni

• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi hazırlanır.

Tüm belgeler; İngilizce ya da Fransızca dillerinde ve noterden tasdik edilmiş haliyle sunulmalıdır. Çalışma vizesinde oturum izni alınırken; vize başvurusuyla birlikte, Fransız Başkonsolosluğu ya da Büyükelçilikten onay alınmalıdır.

Fransa Eğitim & Erasmus Vizesi 2022

Eğitim amacıyla ve Erasmus programıyla Fransa'ya seyahat planı yapacaklar, Fransa eğitim ve Erasmus vizesi 2022 yılı prosedürlerine uygun şekilde vizeye başvuru yapar.

Eğitim ve Erasmus vizesi belgeleri;

• Eğitim süresi için Fransa oturum izni başvurusu formu

• Biyometrik fotoğraf

• Güncel pasaport

• Fransa'da bulunan üniversite ya da yüksek okula kabul edilme belgesi

• Seyahat sağlık sigortası

• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve nüfus cüzdanının çift taraflı fotokopisi

• Türkiye'de eğitim alınan üniversite ya da yüksek okulun verdiği izin yazısı

• Masrafların karşılanacağına dair, noterden tasdik ettirilmiş, Fransızca tercümeli taahhütname (2 adet olmalı)

• Anne ve babanın imzaladığı, yeminli tercüman tarafından tasdik ettirilmiş taahhütname

• Masrafları ödeyecek sponsora ait evraklar

• Eğitim programı katılma sertifikası

• Uçak rezervasyon belgeleri

• Eğitimin bursunun alındığına dair belge kanıtları

Eğitim ve Erasmus programı için vize başvurusunda bulunan kişiler; Fransa vizesi başvurusunda, başvurunun kabul edildiğine dair okul tarafından gönderilecek davetiye kabul mektubunun orijinali sunması gerekir.

Fransa Vize Reddi 2022

Fransa vize reddi 2022 yılında da Fransa Konsolosluğu'nun belirlediği şartlar üzerine gerçekleştirilir. Vize başvurusuna red cevabı alan kişiler, çözümsüz değildir. Vize başvurunuzun hatasız olarak gerçekleştirildiğini düşünüyorsanız ve red almışsanız, verilen redde itiraz etme hakkınız vardır.

Vize reddi almanızın birçok sebebi vardır. Buna göre;

• Seyahatiniz boyunca sizi idame ettirecek yeterli mali güce sahip olmamanız;

• Bir Schengen ülkesi olan Fransa'ya girişiniz yasaklanmış olması;

• Vize başvuru belgelerinin eksik hazırlanmış ya da yanlış vize türüne göre hazırlanmış olması;

• Seyahat süreniz boyunca alınması gereken seyahat sağlık sigorta poliçesinin bedelinin yatırılmamış olması;

• Seyahat süresi bitiminde, ülkenize geri döneceğinize dair yetkilileri ikna edememiş olmanız ya da yeterli belge sağlayamamanız;

• Kamu güvenliği tehdit etmenize yönelik şüphelerin oluşması;

• Daha önceki başvurularınızda seyahat sürenizi aşmanız durumunda vizenize red cevabı alınabilir.

• Kaynak: schengenvize.net

Bu maddelerin bulunduğu vize başvurularında red cevabı gelir ve tüm eksiklikler düzeltilerek, yeniden başvuru yapılabilir.