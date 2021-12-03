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Fransa'ya, BAE'nin Hafter'e silah sağlamasına "menfaati için göz yumduğu" suçlaması - Son Dakika

Fransa'ya, BAE'nin Hafter'e silah sağlamasına "menfaati için göz yumduğu" suçlaması

03.12.2021 18:44
Fransa'ya, BAE'nin Hafter'e silah sağlamasına "menfaati için göz yumduğu" suçlaması

Fransa'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e yasa dışı yollarla silah sağlamasına göz yumduğu iddia edildi.

Fransa'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e yasa dışı yollarla silah sağlamasına göz yumduğu iddia edildi.

Disclose internet sitesindeki haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un BAE, Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bir Körfez turunda olduğu, ziyaret öncesi Macron'un Kuzey Afrika ve Ortadoğu danışmanının basın toplantısı düzenlediği aktarıldı. Danışmanın, Fransız Cumhurbaşkanı'nın önceliklerinin teröre karşı mücadele, istikrar ve bölgesel güvenlik ile Lübnan'daki durum olduğunu paylaştığı kaydedildi.

Toplantıda, bir gazetecinin Disclose internet sitesinin 21 Kasım'da paylaştığı, Fransa'nın BAE'nin Libya'ya yasa dışı şekilde, Birleşmiş Milletler (BM) ambargolarını delerek silah sokmasına ses çıkarıp çıkarmayacağı sorusuna danışmanın "Bilinçli ve sorumluluk içerisinde bir politika izliyoruz." cevabını verdiği anımsatıldı.

Danışmanın bu sözlerine rağmen, Disclose'un ele geçirdiği 23 Kasım 2017 tarihli gizli bir askeri iç yazışmanın, Fransa'nın Körfez müttefiki BAE'nin Hafter ile olan tüm ilişkilerinden haberdar olmasına rağmen kayıtsız kaldığını gösterdiği vurgulandı.

Haberde, Fransa istihbaratının, BAE'nin 2015'te Libya'da Hafter'e bağlı milislere sağladığı bütün silahların ayrıntılı listesini elinde bulundurduğu ve yasa dışı olmasına rağmen bu silah akışına tepkisiz kaldığının altı çizildi.

Libya'da BM silah ambargosunun olduğu ve Muammer Kaddafi'nin iktidardan düşürüldüğü dönemde, silahlı gruplar, otorite boşluğunu fırsat bilerek ülkede hakimiyet alanlarını artırdı.

Ülke 2016'da batıda uluslararası toplum tarafından tanınan Libya ulusal mutabakat hükümeti, doğuda ise Hafter'e bağlı gayrimeşru silahlı güçler olmak üzere ikiye bölündü.

Bu dönemde BAE, Fransa'nın bilgisi dahilinde Hafter güçlerine 500 kamyonet ve zırhlı araç teslimatı yaptı. Bunu ülkenin ikinci şehri Bingazi'deki çatışmalarda kullanması için Hafter'e gönderilen 400 Cougar zırhlı aracının teslimatı takip etti.

Akabinde BAE Libya'daki el Hadim bölgesinde bir askeri üs de kurdu ve Hafter güçleri operasyonlarının büyük bir kısmını buradan sağladığı destek ve mühimmatla sürdürdü.

Fransız askeri kaynaklarda BAE'nin devam eden BM silah ambargosuna rağmen, yasa dışı yollarla silah akışını, tekneleri, askeri uçakları, özel hava yolu şirketleri ve Fransa'nın diğer bir müttefiki Mısır üzerinden gerçekleştirdiği belirtiliyordu.

Mısır da Fransa ve BAE desteğiyle, Hafter için Libyalı pilotları eğitiyor ve Kahire'nin istihbarat ajanları Hafter'e operasyonel yardım sağlıyordu.

BM uzmanları da üye devletler tarafından silah ambargosunun çoklu ihlallerini ayrıntılandıran bir rapor yayımladı ve bu ihlallerin "yaptırım önlemlerinin tamamen göz ardı edildiğini gösterdiğine" dikkati çekti.

BM tarafından uygulanan ambargoya uymaya davet eden Fransa diğer yandan BAE ve Mısır'ın ihlallerini hiçbir zaman kınamadı.

Fransa'nın sessizliğinin en belirgin nedenlerinden birinin bu ülkelerle olan silah ticareti olduğu ifade ediliyor.

Macron, BAE'deki bugünkü görüşmeleri sonrası Abu Dabi yönetiminin 80 Fransız yapımı Rafale savaş uçağı sipariş ettiğini duyurmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Libya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'ya, BAE'nin Hafter'e silah sağlamasına 'menfaati için göz yumduğu' suçlaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'ya, BAE'nin Hafter'e silah sağlamasına "menfaati için göz yumduğu" suçlaması - Son Dakika
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