Fransa'ya bir eleştiri de Lampard'dan geldi!

Spor Arena Dış Haber | Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Frank Lampard'ın gündeminde Fransa Milli Takımı vardı.



Lampard, Fransa'nın Türkiye maçı öncesinde sakatlanan oyuncusu N'Golo Kante hakkında konuşurken Fransa'yı suçladı.



"TÜRKİYE MAÇI ÖNCESİNDE..."



İngiliz teknik direktör, "Milli aradan önce Deschamps ile konuşmuştuk. Kante'nin sakat olduğunu söyledim. Oyuncuların sağlığını düşünmeliyiz, işler böyle yürümeli. İlk maç öncesi yine sakatlandı. Türkiye maçında oynayamayacağı belliydi. Yine de onu yedek kulübesinde oturttular. Oyuncu sakat! Hiçbir iletişim yok, bunun komik bir durum olduğunu sanmıyorum." diye konuştu.



Kendi oyuncusu Kante'ye de yüklenen Lampard, "Kante, tecrübesiz bir futbolcu değil. Dünya Kupası kazanmış, fantastik bir oyuncu. Bu durumu daha iyi idare edebilirdi." dedi.



