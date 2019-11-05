Fransa'ya çalışmaya gidecek yabancı işçiler için ilk kez kota geliyor

Fransa'da hükümet, Avrupa Birliği dışından ülkeye gelecek göçmen işçiler için ilk defa 2020'den itibaren kota uygulanacağını açıkladı. Mecliste grubu bulunan sol partilerden buna tepki gecikmedi. Sol partiler, iktidarı göçmen politikaları konusunda aşırı sağa kaymakla suçladı.



Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, basına yaptığı açıklamada, ülkeye gelecek göçmen işçiler için 2020'den itibaren kota uygulanacağını ve kotanın, ihtiyaç duyulan mesleklere göre belirleneceğini söyledi.