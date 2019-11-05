Son Dakika Haberleri: Fransa'ya çalışmaya gidecek yabancı işçiler için ilk kez kota geliyor
Son Dakika Dünya Fransa'ya çalışmaya gidecek yabancı işçiler için ilk kez kota geliyor

Fransa'ya çalışmaya gidecek yabancı işçiler için ilk kez kota geliyor

7 saat önce

Fransa'da hükümet, Avrupa Birliği dışından ülkeye gelecek göçmen işçiler için ilk defa 2020'den itibaren kota uygulanacağını açıkladı. Mecliste grubu bulunan sol partilerden buna tepki gecikmedi.

Fransa'ya çalışmaya gidecek yabancı işçiler için ilk kez kota geliyor, System.String[]

Fransa'da hükümet, Avrupa Birliği dışından ülkeye gelecek göçmen işçiler için ilk defa 2020'den itibaren kota uygulanacağını açıkladı. Mecliste grubu bulunan sol partilerden buna tepki gecikmedi. Sol partiler, iktidarı göçmen politikaları konusunda aşırı sağa kaymakla suçladı.


Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, basına yaptığı açıklamada, ülkeye gelecek göçmen işçiler için 2020'den itibaren kota uygulanacağını ve kotanın, ihtiyaç duyulan mesleklere göre belirleneceğini söyledi.

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Avrupa Birliği, Hükümet, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:43 
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