Son Dakika Haberleri: Fransa'ya çalışmaya gidecek yabancılara kota geliyor
Son Dakika Güncel Fransa'ya çalışmaya gidecek yabancılara kota geliyor

Fransa'ya çalışmaya gidecek yabancılara kota geliyor

6 saat önce

Fransa Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, çalışmak için ülkeye gelecek yabancılara 2020'den itibaren kota uygulanacağını belirtti.

Fransa'ya çalışmaya gidecek yabancılara kota geliyor, System.String[]

Fransa Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, çalışmak için ülkeye gelecek yabancılara 2020'den itibaren kota uygulanacağını belirtti.

Penicaud, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, ülkeye çalışma amacıyla gelecek yabancılara uygulanacak kotanın, ihtiyaç duyulan mesleklere göre belirleneceğini söyledi.

Fransa'da ihtiyaç duyulan mesleklerin bir listesinin yapılacağını ve bu listenin her yıl güncelleneceğini ifade eden Penicaud, liste hazır olduktan sonra gelecek yazdan itibaren kota uygulamasına geçileceğini belirtti.

Penicaud, önceliklerinin, Fransa'daki işsizlere istihdam sağlamak olduğunu sözlerini ekledi.

Muriel Penicaud, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu: Bağdadi'nin ablasının yakalanmasıyla ilgili gerekli tahkikatlar gerçekleştiriliyor
İçişleri Bakanlığından CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama İçişleri Bakanlığından CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama Fatih Terim: "Kaybedersek Şampiyonlar Ligi değil, artık UEFA tarafına bakacağız"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 21:15:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'ya çalışmaya gidecek yabancılara kota geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]