Fransa'ya göre Hint-Pasifik'te Çin'in yükselişinin neden olduğu sorunlar var - Son Dakika
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Fransa'ya göre Hint-Pasifik'te Çin'in yükselişinin neden olduğu sorunlar var

22.02.2022 14:44
Fransa'ya göre Hint-Pasifik'te Çin'in yükselişinin neden olduğu sorunlar var

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Hint-Pasifik bölgesinde bugün kendilerini ilgilendiren birçok büyük zorluğun ve özellikle Çin'in yükselişinin neden olduğu birçok sorunun bulunduğunu belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Hint-Pasifik bölgesinde bugün kendilerini ilgilendiren birçok büyük zorluğun ve özellikle Çin'in yükselişinin neden olduğu birçok sorunun bulunduğunu belirtti.

Le Drian ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Hint-Pasifik'te İş Birliği Bakanlar Forumu"nun açılış konuşmalarını yaptı.

21. yüzyılın ekonomik, teknolojik ve demografik dengelerinin Hint-Pasifik bölgesinde gerçekleştiğini ifade eden Le Drian, küresel zenginliğin neredeyse yüzde 60'ının bu bölgede bulunduğunu söyledi.

Le Drian, bu bölgede bugün kendilerini ilgilendiren birçok büyük zorluğun ve özellikle Çin'in yükselişinin neden olduğu birçok sorunun bulunduğunu vurguladı.

Bunlara çözüm bulmak istediklerini ifade eden Le Drian, bunun ülkelerin egemenliğine saygı göstererek ve iş birliklerle yapılması gerektiğini kaydetti.

Le Drian, bu bölgede sağlık, biyoçeşitlilik ve teknoloji gibi alanlarda yatırım yapılması gerektiğine de işaret etti.

Borrell de AB'nin Avustralya, Hindistan ve Yeni Zelanda ile ticari anlaşmalarına ilişkin yapılan çalışmaları tamamlayacağını, Batı Afrika ile ekonomik ortaklık kuracağını, Malezya, Filipinler ve Tayland ile ekonomik müzakereleri yeniden başlatacağını dile getirdi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa, Jean, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'ya göre Hint-Pasifik'te Çin'in yükselişinin neden olduğu sorunlar var - Son Dakika


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