Fransa'ya Hazır Giyim İhracatında Hedef Milyar Dolar

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, 2019'da Fransa'ya hazır giyim ihracatında milyar dolar sınırını aşmak istediklerini bildirdi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, 2019'da Fransa'ya hazır giyim ihracatında milyar dolar sınırını aşmak istediklerini bildirdi.



Sertbaş, yaptığı açıklamada, Paris'te düzenlenen Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'na Türk hazır giyim sektöründen 32 firmanın katıldığını belirtti.



Fuarın dünya genelinde konfeksiyon sektörünün en prestijli fuarlarından olduğunu vurgulayan Sertbaş, bugüne kadarki en yüksek katılımla Paris'te olduklarını ifade etti.



Türkiye'nin konfeksiyon ihracatında Fransa'nın en büyük 5'inci pazar olduğunun altını çizen Sertbaş, şunları kaydetti:



"Fransa'ya 2018 yılında 888 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Kısa vadeli hedefimiz 1 milyar dolar barajını geçmek. 2019 yılında bu hedefe ulaşmak için çalışacağız. Fuara katılarak sadece Fransa'ya yaptığımız ihracatta değil, diğer ülkelere gerçekleştirdiğimiz ihracatta da artışlar bekliyoruz."

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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