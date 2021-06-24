Üye Girişi
36 yaşındaki Ronaldo, Fransa'ya attığı gollerle tüm rekorları altüst etti - Son Dakika

36 yaşındaki Ronaldo, Fransa'ya attığı gollerle tüm rekorları altüst etti

24.06.2021 09:49

EURO 2020 F Grubu'nda Almanya ile 2-2 berabere kalan Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, attığı gollerle yeni rekorlara imza attı. Ronaldo, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan futbolcu oldu. 36'lık efsane, Milli Takım formasıyla da 109. golüne ulaştı. Böylece 109 gollü İranlı Ali Daei'nin rekoruna ortak oldu. Bir gol daha atması halinde milli takım formasıyla tarihte en çok gol atan futbolcu olacak.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu son maçında Portekiz ile Fransa karşı karşıya geldi. Dev mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. 31 ve 59. dakikalarda kazanılan penaltıları gole çeviren Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, yeni rekorlara imza attı.

İRANLI ALİ DAEİ'DEN TEBRİK

Portekiz formasıyla 109. golüne imza atan Ronaldo, milli formayla en çok ağları sarsan oyuncu rekorunda ilk sırada yer alan İranlı Ali Daei'yi yakaladı. Ali Daei, "Ronaldo gibi bir oyuncunun rekorumu yakalaması onur verici. O ilham verici bir oyuncu, Ronaldo'nun bu onuru yakalaması ayrı bir gurur benim için" dedi.

KLOSE'Yİ DE SOLLADI

F Grubu'ndaki Almanya maçında attığı golle Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerindeki toplam gol sayısını 19'a çıkaran Ronaldo, eski Alman futbolcu Miroslav Klose'yi yakalamıştı.

EURO 2020 F Grubu 3. maçında Fransa filelerini de 2. kez sarsan Cristiano Ronaldo, gol sayısını 21'e yükseltti. Böylece pek çok rekoru elinde bulunduran Portekizli süper yıldız, Klose'yi geçerek Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerinin en golcü futbolcusu unvanını da eline geçirdi.

Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nın en golcü isimleri:

Cristiano Ronaldo: 21

Miroslav Klose: 19

Gerd Müller: 18

Jürgen Klinsmann: 16

Ronaldo: 15

PLATINI'YE YAKLAŞTI

Turnuvanın grup aşamasında 5. golüne imza atan 36 yaşındaki oyuncu, turnuvanın bu bölümünde en çok ağları sarsan oyuncu rekorunda ise İspanyol David Villa'yı geçerek ikinci sıraya çıktı. Grup aşamalarında 7 kez ağları sarsan Fransız Michel Platini, bu alanda zirvede yer alıyor.

FİNALLERİN EN GOLCÜSÜ OLDU

36 yaşındaki Ronaldo, F Grubu ilk maçında Macaristan'a attığı golle Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin en golcü oyuncusu unvanını eline geçirmişti. Portekizli yıldız, EURO 2020 öncesi bu unvanı Michel Platini (9 gol) ile paylaşıyordu. Ronaldo, Avrupa Şampiyonalarındaki toplam gol sayısını 14 gole çıkardı.

36 yaşındaki Ronaldo, Fransa'ya attığı gollerle tüm rekorları altüst etti

Cristiano Ronaldo, Euro 2020, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 36 yaşındaki Ronaldo, Fransa'ya attığı gollerle tüm rekorları altüst etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Asma kattan oğlunun üzerine düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi 09:35 Asma kattan oğlunun üzerine düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi Rüşvet verdiği öne sürülen bürokrat ve gazetecilerin adını açıkladı mı? Sezgin Baran Korkmaz cevapladı 09:23 Rüşvet verdiği öne sürülen bürokrat ve gazetecilerin adını açıkladı mı? Sezgin Baran Korkmaz cevapladı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı 09:18 Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı
EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler netleşti 09:14 EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler netleşti Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı 09:10 Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu 22:39 Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi 21:35 Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Herkes panik içinde kaçıştı! 5 dakikalık kum fırtınası Denizli'yi yıktı geçti 20:57 Herkes panik içinde kaçıştı! 5 dakikalık kum fırtınası Denizli'yi yıktı geçti

Son Dakika Haberleri
09:34 Asma kattan oğlunun üzerine düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi
09:32 Zeynep Bastık ve Tolga Akış nikah masasına oturuyor! Düğün tarihi bile belli
09:23 Rüşvet verdiği öne sürülen bürokrat ve gazetecilerin adını açıkladı mı? Sezgin Baran Korkmaz cevapladı
09:20 Son Dakika! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı
09:14 Örümcek Adam kostümü giyen adam Papa'nın önünü keserek maske hediye etti
09:13 EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler netleşti
09:12 Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu
09:11 Korumalarının gazeteciye yaptığı müdahaleyi öğrenen Akşener, geri dönerek özür diledi
09:09 Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı
09:05 TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Özdarendeli: "Tanıdık bir virüs, yeneriz" dedim
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durduruyor Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durduruyor         
09:41
Zeynep Bastık ve Tolga Akış nikah masasına oturuyor! Düğün tarihi bile belli Zeynep Bastık ve Tolga Akış nikah masasına oturuyor! Düğün tarihi bile belli         
09:32
Son Dakika! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı Son Dakika! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı         
09:21
Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti! Mutluluğu 1 gün sürdü Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti! Mutluluğu 1 gün sürdü         
09:17
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Özdarendeli: TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Özdarendeli: "Tanıdık bir virüs, yeneriz" dedim         
09:06
Ali Koç'a sürpriz rakip! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday oluyor Ali Koç'a sürpriz rakip! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday oluyor         
22:30
Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı         
21:03
Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü         
18:12
Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar         
17:44
Mansur Yavaş, Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor         
16:55
Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu         
16:19
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 09:58:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 36 yaşındaki Ronaldo, Fransa'ya attığı gollerle tüm rekorları altüst etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement