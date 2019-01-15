Fransa'ya İltica Başvuruları Arttı
1 saat önce
Fransa'ya yapılan iltica başvuruları 2018'de, bir önceki yıla göre yüzde 21,8 artış gösterdi.
Fransa
'ya yapılan iltica başvuruları 2018'de, bir önceki yıla göre yüzde 21,8 artış gösterdi.
İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkeye geçen yıl iltica başvurusu yapanların sayısı 122 bin 743'e ulaştı.
İltica başvuruları önceki yıla göre yüzde 21,8 arttı. Mülteci olmak isteyenlerin çoğunluğunu sırasıyla Afganistan
, Gine
ve Arnavutluk
'tan gelenler oluşturdu.
Geçen yıl Fransa'dan sınır dışı edilen yabancıların sayısı ise yüzde 9,9 artışla 15 bin 677 oldu. Bunun, son yıllardaki en yüksek rakam olduğu belirtildi.
Ülkeye yapılan iltica başvuruları 2017'de bir önceki yıla oranla yüzde 17 artmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:36 Kaynak: AA
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