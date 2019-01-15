Son Dakika Haberleri: Fransa'ya İltica Başvuruları Arttı

Fransa'ya İltica Başvuruları Arttı

1 saat önce

Fransa'ya yapılan iltica başvuruları 2018'de, bir önceki yıla göre yüzde 21,8 artış gösterdi.

Fransa'ya İltica Başvuruları Arttı, System.String[]
Fransa'ya yapılan iltica başvuruları 2018'de, bir önceki yıla göre yüzde 21,8 artış gösterdi.

İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkeye geçen yıl iltica başvurusu yapanların sayısı 122 bin 743'e ulaştı.

İltica başvuruları önceki yıla göre yüzde 21,8 arttı. Mülteci olmak isteyenlerin çoğunluğunu sırasıyla Afganistan, Gine ve Arnavutluk'tan gelenler oluşturdu.

Geçen yıl Fransa'dan sınır dışı edilen yabancıların sayısı ise yüzde 9,9 artışla 15 bin 677 oldu. Bunun, son yıllardaki en yüksek rakam olduğu belirtildi.

Ülkeye yapılan iltica başvuruları 2017'de bir önceki yıla oranla yüzde 17 artmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:36 Kaynak: AA

Fransa, Güncel
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