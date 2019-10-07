Fransa'ya iltica başvuruları yüzde 22 artınca sistemi tıkandı
1 saat önce
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkeye geçen yıl, bir önceki yıla göre yapılan iltica taleplerinin yüzde 22 artış göstermesi nedeniyle iltica sisteminin tıkanmış durumda olduğunu belirtti.
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkeye geçen yıl, bir önceki yıla göre yapılan iltica taleplerinin yüzde 22 artış göstermesi nedeniyle iltica sisteminin tıkanmış durumda olduğunu belirtti.
Başbakan Philippe, Ulusal Mecliste ülkenin göç politikasına ilişkin düzenlenen oturumda yaptığı açıklamada, Fransa'ya geçen yıl yapılan iltica taleplerinde ciddi artış yaşandığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:36
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