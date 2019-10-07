Son Dakika Haberleri: Fransa'ya iltica başvuruları yüzde 22 artınca sistemi tıkandı
Son Dakika Dünya Fransa'ya iltica başvuruları yüzde 22 artınca sistemi tıkandı

Fransa'ya iltica başvuruları yüzde 22 artınca sistemi tıkandı

1 saat önce

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkeye geçen yıl, bir önceki yıla göre yapılan iltica taleplerinin yüzde 22 artış göstermesi nedeniyle iltica sisteminin tıkanmış durumda olduğunu belirtti.

Fransa'ya iltica başvuruları yüzde 22 artınca sistemi tıkandı, System.String[]

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkeye geçen yıl, bir önceki yıla göre yapılan iltica taleplerinin yüzde 22 artış göstermesi nedeniyle iltica sisteminin tıkanmış durumda olduğunu belirtti.


Başbakan Philippe, Ulusal Mecliste ülkenin göç politikasına ilişkin düzenlenen oturumda yaptığı açıklamada, Fransa'ya geçen yıl yapılan iltica taleplerinde ciddi artış yaşandığını söyledi.

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Edouard Philippe, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:36 
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