Fransa'ya selam resti!

Spor Arena/ Mehmet ARSLAN - FRANSA ile öyle bir maç oynadık ki, sadece iki ülkenin değil, Avrupa'nın gündeminde 1 numara oldu. Nasıl olmasın ki... Karşılaşma öncesinde ve sonrasında yaşanan olaylar gerçekten sıra dışıydı... Stade de France'da oynanan maç için Paris'te adeta olağanüstü hal ilan edilmişti. Özellikle stat çevresi polis kaynıyor, etrafta kuş uçurtulmuyordu. Fransızlar, taraftarlar arasında olay çıkmasından endişe ediyordu. Bir başka korkuları da milli futbolcularımızın asker selamı verme ihtimaliydi. Ne yapıp edip bunu önlemek istiyorlardı. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan maçtan önce Paris Büyükelçimiz İsmail Hakkı Musa vasıtasıyla 'Türkiye gol atarsa, futbolcularınız asker selamı vermesin' mesajı gönderildi.



Deschamps'tan Güneş'e özel tebrik



Maç için Paris'te bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fransız makamlarına yine Büyükelçi Musa aracılığıyla, "Bunu teknik direktörümüz Şenol Güneş ve futbolcularımıza söyleyemeyiz, talep etmeyiz. Onlar içlerinden nasıl geliyorsa öyle sevinirler" cevabını iletti.



Fransız resmi makamları böylesine art niyetli davranırken, Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, bir o kadar centilmendi. Maçtan sonra soyunma odasına gelip, Şenol Güneş'i tebrik etti ve, "Harika bir ekibiniz var. Genç, kaliteli oyunculara sahipsiniz" dedi. Güneş de nazik davranışı nedeniyle teşekkür etti.



Artık liderlik hesabı yapmalıyız



1-1 berabere biten karşı ay yıldızlı ekibimizin soyunma odası tam anlamıyla bayram yeri gibiydi. Bütün futbolcularımız sevinç içinde şarkılar söylüyordu. Basın toplantısını tamamlayan Şenol Güneş'in odaya girmesinin ardından herkes sustu ve tüm gözler tecrübeli hocaya çevrildi.



Herkes ne söyleyeceğini merak ediyordu. Sözlerine bütün futbolcuları tebrik ederek başlayan Güneş, "Çok değerli bir puan aldık. Artık ikincilik değil liderlik hesabı yapmalıyız. Önümüzdeki İzlanda ve Andorra maçlarını da kazanırsak grubu lider bitireceğiz. Kendinizi ona göre hazırlayın" dedi.



FRANSIZLAR TRİBÜNDE HAVA KUVVETLERİ FLAMASI AÇTI



A Milli Takım futbolcularımızın Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimize moral vermek amacıyla selam göndermesi nedeniyle ortalığı ayağa kaldıran Fransızlar ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. 'airturkhaber.com'da yer alan habere göre, maçın 76. dakikasında Olivier Giroud'nun attığı golden sonra Fransız taraftarların bulunduğu tribünde Fransa Hava Kuvvetleri'nin dev flaması açıldı. Sadece gol sevinçlerinde açılan flama, dakikalarca tribünde dalgalandırıldı.