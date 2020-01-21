Fransa'ya yapılan iltica başvuruları geçen yıl yüzde 7,3 arttı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'ya yapılan iltica başvuruları geçen yıl yüzde 7,3 arttı - Son Dakika Dünya

Fransa'ya yapılan iltica başvuruları geçen yıl yüzde 7,3 arttı

22 dakika önce

Fransa Mültecileri Koruma Ofisinin (Ofpra) paylaştığı verilere göre, ülkeye geçen yıl iltica başvurusu yapanların sayısı 132 bin 614'e ulaştı.

Fransa'ya yapılan iltica başvuruları geçen yıl yüzde 7,3 arttı, System.String[]

Fransa'ya yapılan iltica başvuruları 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 7,3 artış gösterdi.


Fransa Mültecileri Koruma Ofisinin (Ofpra) paylaştığı verilere göre, ülkeye geçen yıl iltica başvurusu yapanların sayısı 132 bin 614'e ulaştı.

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Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:17 
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