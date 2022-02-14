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Fransa Yahudi Konseyi, yıllık yemeğine "aşırıcı" adayları çağırmayacak - Son Dakika

Fransa Yahudi Konseyi, yıllık yemeğine "aşırıcı" adayları çağırmayacak

14.02.2022 20:48
Fransa Yahudi Konseyi, yıllık yemeğine "aşırıcı" adayları çağırmayacak

Fransa'daki Yahudi örgütlerinin çatı kuruluşu Fransa Yahudi Konseyinin (CRIF) geleneksel yıllık yemeğine aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayları Eric Zemmour, Ulusal Birlik (RN) partisi lideri Marine Le Pen ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi lideri Jean-Luc Melenchon'u davet...

Fransa'daki Yahudi örgütlerinin çatı kuruluşu Fransa Yahudi Konseyinin (CRIF) geleneksel yıllık yemeğine aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayları Eric Zemmour, Ulusal Birlik (RN) partisi lideri Marine Le Pen ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi lideri Jean-Luc Melenchon'u davet etmeyeceği bildirildi.

CRIF Başkanı Francis Kalifat, L'opinion gazetesine verdiği mülakatta, 24 Şubat'ta düzenlenecek yıllık CRIF yemeğine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanı sıra cumhurbaşkanı adaylarının davet edileceğini belirtti.

"CRIF yemeği, bir cumhuriyet yemeği ve böyle bir masada aşırıcıların yeri yok." ifadesini kullanan Kalifat, bu yılki yemeğe CRIF'in "cumhuriyet alanının dışında" olarak değerlendirdiği Zemmour, Le Pen ve Melenchon'un davet edilmeyeceğini dile getirdi.

Zemmour'un tarihi yeniden yazma girişimleri, İslam ve İslamcılığı karıştıran acımasız konuşma tarzı, belirli tarihi olaylar kapsamında alınan anma yasalarını yürürlükten kaldırma arzusu ve benzeri birçok gerekçeyle CRIF yemeğinde istenmediğini aktaran Kalifat, Le Pen ve Melenchon'un da aşırıcıların varlığını reddettikleri için davet edilmeyeceklerini aktardı.

Le Pen ve Melenchon, 2017 cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi düzenlenen yemeğe de davet edilmemiş, dönemin adaylarından Macron söz konusu yemeğe ve sonraki CRIF yemeklerine de katılmıştı.

Başbakan Jean Castex, kasım ayında yapılan CRIF ulusal kongresine katılmıştı.

Fransa'da 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemmour, "İslam ve göçmen karşıtı" isim olarak öne çıkıyor.

Zemmour, 17 Ocak'ta 18 yaşından küçük göçmenlere karşı nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle 10 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu, 10 Nisan'da yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa, en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa Yahudi Konseyi, yıllık yemeğine 'aşırıcı' adayları çağırmayacak - Son Dakika


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