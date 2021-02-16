Fransa yakın dönemde Afrika'nın Sahel bölgesinde asker sayısını azaltmayacak - Son Dakika

Fransa yakın dönemde Afrika'nın Sahel bölgesinde asker sayısını azaltmayacak

16.02.2021 18:33
Fransa yakın dönemde Afrika'nın Sahel bölgesinde asker sayısını azaltmayacak, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G5 Sahel Zirvesi'nde, bölgedeki Fransız askeri varlığında yakın zamanda bir değişiklik olmayacağını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G5 Sahel Zirvesi'nde, bölgedeki Fransız askeri varlığında yakın zamanda bir değişiklik olmayacağını belirtti.

Macron, Çad'da düzenlenen ve video konferans yöntemiyle katıldığı zirvede, ülkesinin bölgedeki askeri varlığında kayda değer değişimler yapılacağını ancak bunun hemen olmayacağını ifade etti.

"Amaçlarımıza ulaşmamıza uygun siyasi ve askeri ittifakımız varken, askeri aygıtlarımızı zayıflatmak çelişki olur." ifadesini kullanan Macron, bölgedeki silahlı gruplarla mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Macron, Fransa'da düzenlenen ve G5 Sahel ülkeleri liderlerinin Ocak 2020'de bir araya geldiği Pau Zirvesi'nden bu yana Mali, Nijer ve Burkina Faso sınırları içinde önemli başarılar kaydedildiğini savundu.

DEAŞ terör örgütüne bağlı silahlı grupların ciddi kayıp yaşadığını bildiren Macron, bununla birlikte El-Kaide'yle bağlantılı grupların bölgede halen ciddi bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Çad'ın başkenti Encemine'de düzenlenen G5 Sahel Zirvesi'nde, Fransa'nın bölgedeki askeri varlığının yanı sıra bölge ülkelerindeki siyasi ve insani gelişmeler görüşülüyor.

Fransa ve G5 ülkeleri olarak bilinen Çad, Mali, Nijer, Burkina Faso ve Moritanya liderlerinin katılacağı 2 gün sürecek zirvede Almanya da yer alıyor.

Ana gündem maddesi olarak Sahel'deki silahlı terörist gruplarla mücadelede izlenecek yol haritasının ele alındığı zirvede, Fransa'nın söz konusu 5 ülkede yürüttüğü Barkhane Operasyonu'nda asker azaltıp azaltmayacağı da görüşüldü.

G5 Sahel, Şubat 2014'te kurulmuştu

G5 Sahel Ortak Gücü, Fransa'nın öncülüğünde Şubat 2014'te Sahel ülkeleri Burkina Faso, Mali, Moritanya, Nijer ve Çad tarafından bölgede terörle mücadele kapsamında kuruldu.

Terör gruplarının yanı sıra uyuşturucu, silah ve göçmen ticaretine karşı da mücadele eden G5 Sahel Gücü'ne uluslararası camiadan da destek veriliyor.

Bölgede petrol, gaz, uranyum, elmas, fosfat, boksit, plütonyum, manganez ve kobalt gibi zengin doğal kaynakların yer alması, çatışmaların önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor.

Fransa, Nijer, Asker, Çad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa yakın dönemde Afrika'nın Sahel bölgesinde asker sayısını azaltmayacak - Son Dakika


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