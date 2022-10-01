Fransa, "Burkina Faso'daki üssünde devrik cuntacıyı himaye ettiği" iddiasını reddetti - Son Dakika
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Fransa, "Burkina Faso'daki üssünde devrik cuntacıyı himaye ettiği" iddiasını reddetti

01.10.2022 21:02

Fransa, yeni bir karşı saldırı girişiminde olduğu belirtilen Burkina Faso'daki devrik cuntacı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın ülkedeki Fransız ordusuna bağlı askeri kampta himaye edildiği iddiasını reddetti.

Fransa, yeni bir karşı saldırı girişiminde olduğu belirtilen Burkina Faso'daki devrik cuntacı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın ülkedeki Fransız ordusuna bağlı askeri kampta himaye edildiği iddiasını reddetti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fransa'nın Burkina Faso'da dünden bu yana devam eden olaylara karıştığı" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

Açıklamada, Burkina Faso'da Fransız askeri güçlerin bulunduğu kampta ve Fransa'nın Ouagadougou'daki büyükelçiliğinde Damiba'nın hiçbir zaman ağırlanmadığı belirtildi.

Burkina Faso'da bir yılda 2 kez darbe yapıldı

Yüzbaşı İbrahim Traore ve destekçileri, dün, ocak ayında darbe yapmasını destekledikleri Damiba'nın ülke sorunlarında yetersiz kaldığını ileri sürerek yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

Darbeciler, bir sonraki emre kadar anayasa, hükümet ve Ulusal Meclisin askıya alındığını, ülke sınırlarının kapatıldığını ve ülke genelinde 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ilan etmişti.

Ordu, bugün de ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, eski cuntacı Yarbay Damiba'nın yeni bir karşı saldırı girişimi hazırlığında olduğunu ve bunu sığındığı Fransız Komboinsin askeri üssünde planladığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Fransa, Güncel, Son Dakika

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