Fransa: Yeni emeklilik reformuna karşı toplu ulaşım grevi Paris'i felç etti
23 dakika önce
Fransa'nın başkenti Paris son yılların en büyük toplu taşıma grevine sahne oluyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin parlamentodan geçirmeyi planladığı yeni emeklilik reformu sebebiyle metro, banliyö trenleri ve belediye otobüslerinin neredeyse durduğu şehir adeta felç olmuş durumda.
Fransa'nın başkenti Paris son yılların en büyük toplu taşıma grevine sahne oluyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin parlamentodan geçirmeyi planladığı yeni emeklilik reformu sebebiyle metro, banliyö trenleri ve belediye otobüslerinin neredeyse durduğu şehir adeta felç olmuş durumda.
Son on yılın en büyük grevinde sürücüsüz çalışan metro hatları dışında hizmet verecek birkaç hat iş yavaşlatma uyguluyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:15
Fransa'da yargılanan Suudi Prenses Bint Salman'a 10 ay hapis cezası ABD basını: Washington Suriye'ye 150 ilave asker daha gönderecek Trump ve Netanyahu, İsrail'in ABD'yi dinlediği iddialarını reddetti Uçağın kontrol paneline dökülen kahve düğmeleri eritti, uçak acil iniş yaptı!