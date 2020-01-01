Fransa yeni yıla havai fişek ve ışık gösterisiyle girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa yeni yıla havai fişek ve ışık gösterisiyle girdi - Son Dakika

Fransa yeni yıla havai fişek ve ışık gösterisiyle girdi

6 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris, 2020'ye Champs-Elysees Caddesi'nde düzenlenen havai fişek ve ışık gösterileriyle girdi.

Fransa yeni yıla havai fişek ve ışık gösterisiyle girdi, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris, 2020'ye Champs-Elysees Caddesi'nde düzenlenen havai fişek ve ışık gösterileriyle girdi.

Paris'in önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi'nde düzenlenen yeni yıl kutlamalarına yaklaşık 300 bin kişi katıldı.

Caddede bulunan Zafer Takı Anıtı'nda yapılan havai fişek ve ışık gösterilerinde çeşitli temalar kullanıldı. Caddede yığılmayı engellemek için büyük ekranlar kuruldu.

Ülkede yeni yıl kutlamalarında yaklaşık 100 bin polis görev yaptı. Polis, Champs-Elysees Caddesi çevresindeki birçok yolu trafiğe kapattı.

Fransa'nın çeşitli kentlerinde de havai fişek gösterileri düzenlenirken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler de devam etti.

Paris'te ikisi hariç tüm metro hatları çalışmadı. Gösterileri izlemek için gelenler özel araçlarıyla veya taksiyle evlerine dönmek zorunda kaldı.

Paris, uzun yıllardır yeni yılı Champs-Elysees Caddesi'nde düzenlenen havai fişek ve ışık gösterileriyle karşılıyor.

Macron, yeni yıl mesajında, "Fransızların önünde hayata geçirilmesi konusunda vaatte bulunduğum ve hükümetin yürüttüğü emeklilik reformu tamamlanacak." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı ve hükümet, emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken sendikalar reformun geri çekilmesi için ısrar ediyor.

Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:30 Kaynak: AA
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