Fransa'yı 1995 - 2007 yılları arasında 12 yıl yöneten Chirac'ın 7 önemli kararı
1 saat önce
Fransa’da 1995 ve 2007 yılları arasında 12 yıl süreyle cumhurbaşkanı olarak görev yapan ve dün 86 yaşında ölen Jacques Chirac’ın, Fransızların yaşamını etkileyen 7 önemli kararı sizleri için derledik...
Fransa'da 1995 ve 2007 yılları arasında 12 yıl süreyle cumhurbaşkanı olarak görev yapan ve dün 86 yaşında ölen Jacques Chirac'ın, Fransızların yaşamını etkileyen 7 önemli kararını sizleri için derledik:
1-Zorunlu askerlik hizmetine son
Chirac, göreve geldikten bir yıl sonra 1905 yılından bu yana zorunlu olan askerlik hizmetini kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:15
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