Son Dakika Haberleri: Fransa'yı 1995 - 2007 yılları arasında 12 yıl yöneten Chirac'ın 7 önemli kararı
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Fransa'yı 1995 - 2007 yılları arasında 12 yıl yöneten Chirac'ın 7 önemli kararı

1 saat önce

Fransa’da 1995 ve 2007 yılları arasında 12 yıl süreyle cumhurbaşkanı olarak görev yapan ve dün 86 yaşında ölen Jacques Chirac’ın, Fransızların yaşamını etkileyen 7 önemli kararı sizleri için derledik...

Fransa'yı 1995 - 2007 yılları arasında 12 yıl yöneten Chirac'ın 7 önemli kararı, System.String[]

Fransa'da 1995 ve 2007 yılları arasında 12 yıl süreyle cumhurbaşkanı olarak görev yapan ve dün 86 yaşında ölen Jacques Chirac'ın, Fransızların yaşamını etkileyen 7 önemli kararını sizleri için derledik:


1-Zorunlu askerlik hizmetine son


Chirac, göreve geldikten bir yıl sonra 1905 yılından bu yana zorunlu olan askerlik hizmetini kaldırdı.

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Cumhurbaşkanı, Jack Chirac, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:15 
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Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti
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