Fransa'yı 1995 - 2007 yılları arasında 12 yıl yöneten Chirac'ın 7 önemli kararı

Fransa'da 1995 ve 2007 yılları arasında 12 yıl süreyle cumhurbaşkanı olarak görev yapan ve dün 86 yaşında ölen Jacques Chirac'ın, Fransızların yaşamını etkileyen 7 önemli kararını sizleri için derledik:



1-Zorunlu askerlik hizmetine son



Chirac, göreve geldikten bir yıl sonra 1905 yılından bu yana zorunlu olan askerlik hizmetini kaldırdı.