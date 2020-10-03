Fransa'yı Alex fırtınası vurdu - Son Dakika

Fransa'da özellikle ülkenin güneydoğusunda etkili olan Alex fırtınası şiddetli yağış ve sellere neden olurken, en az 8 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Fransa yerel medyasında yer alan haberlere göre, ülkede etkili olan Alex fırtınası şiddetli yağış ve sellere neden oldu. 11 bölge için alarm duyurusu yapan Fransa Meteoroloji İdaresi'nin Ales-Maritimes bölgesinde geçilen kırmızı alarm durumunu bu sabah itibariyle kaldırdığı ancak 5 bölgeyi de turuncu alarmda gösterdiği ifade edildi. Saatteki hızı 186 kilometreye ulaştığı belirtilen fırtınanın yol Nice kentinde hayatı olumsuz yönde etkilediği kaydedildi. Kentte maddi hasara neden olan fırtınada, Nice Havaalanı'nın bazı bölümlerini de su bastığı kaydedildi.