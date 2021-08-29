Milli yıldızımız Cengiz Ünder, Fransa'da gollerine devam ediyor. Cengiz Ünder, 3-1 kazandıkları St. Etienne karşılaşmasında son golü kaydetti.
90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz, bu sezon dördüncü maçında üçüncü kez rakip fileleri havalandırdı.
Cengiz hakkında Fransız ve Türk futbolseverler, 'Türk Robben' yorumunda hemfikir oldu. Ateşli Marsilya taraftarı önünde tutuk kalacağı konuşulan Cengiz, tam tersi bir iş çıkardı...
Son Dakika › Spor › Fransa'yı altüst eden bu kez Cengiz Ünder! Milli futbolcumuz durdurulamıyor - Son Dakika Spor