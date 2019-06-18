Fransa'yı dolu vurdu
28 dakika önce
– Fransa'nın Romans-sur-Isère kentini dolu vurdu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:55 Kaynak: DHA
– Fransa'nın Romans-sur-Isère kentini dolu vurdu.
Fransa'nın Dröme bölgesinde bulunan Romans-sur-Isère kentini dolu vurdu. Hafta sonu boyunca şiddetli yağışların etkili olduğu ve dolu vuran kentte can kaybı yaşanmadığı, ancak bazı kişilerin dolu nedeniyle araç ve evlerdeki camların kırılması sonucu hafif yaralandığı belirtildi. Yetkililerin yaptığı açıklama, bölgede çok sayıda itfaiye ekibinin görevlendirildiği ve çalışmalara katılan gönüllü vatandaşlarla birlikte şiddetli yağışlar sonucu caddelerde biriken enkazın temizlendiği duyuruldu. Ayrıca, civardaki yapıların hasar tespiti için bölgede droneların kullanılacağı belirtildi.
Sosyal medyada olaya dair paylaşılan görüntülerle birlikte, 'bölgede ilk kez böyle bir şeyin yaşandığı' yorumları yer aldı.
ABD ile İran gerilimi tırmanıyor. Washington Orta Doğu'ya ek bin asker gönderme kararı aldı
İngiltere'de dikkat çeken araştırma! Boşanma çocukların kilo almasına neden oluyor
Ürküten nükleer yarışı! Ateşlenmeye hazır 2 bin silah var
Akademetre Araştırma Şirketi: Kararsız kitlenin oranı 7,1'e indi