Fransa'yı felç eden grevler: Başbakan Philippe'den reformlarda kararlılık açıklaması

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkenin emeklilik sisteminin reforme edilmesi konusunda kararlı oldukları söyledi ancak değişimin kademe kademe olacağını ve herkesin hakkının korunacağını vurgulayarak halktan atılan adımlara güven duymalarını istedi.



"Sosyal diyaloğa inanıyorum, hiçbir zaman sürtüşme ve inatlaşma mantığı ile olaylara yaklaşmam" diyen Başbakan Philippe'in açıklaması perşembe günü yaşanan büyük iş bırakma eylemleri ve sokak protestoları ardından geldi.