Son Dakika Haberleri: Fransa'yı felç eden grevler: Başbakan Philippe'den reformlarda kararlılık açıklaması
Son Dakika Dünya Fransa'yı felç eden grevler: Başbakan Philippe'den reformlarda kararlılık açıklaması - Son Dakika Dünya

Fransa'yı felç eden grevler: Başbakan Philippe'den reformlarda kararlılık açıklaması

6 saat önce

Fransa Başbakanı Edouard Philippe Cuma günü yaptığı açıklamada ülkenin emeklilik sisteminin reforme edilmesi konusunda kararlı oldukları söyledi ancak değişimin kademe kademe olacağını ve herkesin hakkının korunacağını vurgulayarak halktan atılan adımlara güven duymalarını istedi

Fransa'yı felç eden grevler: Başbakan Philippe'den reformlarda kararlılık açıklaması, System.String[]

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkenin emeklilik sisteminin reforme edilmesi konusunda kararlı oldukları söyledi ancak değişimin kademe kademe olacağını ve herkesin hakkının korunacağını vurgulayarak halktan atılan adımlara güven duymalarını istedi.


"Sosyal diyaloğa inanıyorum, hiçbir zaman sürtüşme ve inatlaşma mantığı ile olaylara yaklaşmam" diyen Başbakan Philippe'in açıklaması perşembe günü yaşanan büyük iş bırakma eylemleri ve sokak protestoları ardından geldi.

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Edouard Philippe, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:43 
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