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Fransa'yı karıştıran dergi kapağı! Bebekleri kullanarak ırkçılık yaptılar: Gülün, iyi yer kaptınız - Son Dakika

Fransa'yı karıştıran dergi kapağı! Bebekleri kullanarak ırkçılık yaptılar: Gülün, iyi yer kaptınız

18.09.2021 09:07

Fransa'da, aşırı sağcı Causeur dergisinin, ülkedeki demografik değişimden duyduğu rahatsızlığı, kapağına farklı etnik kökenlerden bebek fotoğraflarıyla taşıması büyük tepki topladı. Derginin kapağında, farklı etnik kökenleri yansıtan 5 erkek bebeğin fotoğrafını kullanırken, üzerinde "Gülün, iyi yer kaptınız" ifadeleri yazıldı.

Aylık yayımlanan Causeur dergisi, eylül sayısının kapağında, farklı etnik kökenleri yansıtan 5 erkek bebeğin fotoğrafını kullandı. Fotoğrafın üstünde "Gülün, iyi yer kaptınız" ifadeleri yer alırken, alt tarafta ise derginin bu ayki konusunun, Fransa'nın nüfus değişimi olduğunu anlatan " Limoges'dan Nimes'e. Belge ve rakamlarla Fransa'nın yeni demografisi" yazısı kullanıldı.

Dergi, "İyi yer kaptınız (Vous etes grand-remplaces)" ifadesiyle, ırkçı, yabancı düşmanı, aşırı sağcı yazar Renaud Camus'un, Fransız ve Avrupa nüfusunun yerini yakın gelecekte öncelikle siyahi Afrika ile Kuzey Afrika kökenlilerden oluşan Avrupalı olmayan bir nüfusa bırakacağına dair "Büyük İkame (Grand Remplacement)" adlı komplo teorisine atıfta bulundu.

Fransa'yı karıştıran dergi kapağı! Bebeklerin alet edip ırkçılık yaptılar: Gülün, iyi yer kaptınız

BAKAN TEPKİ GÖSTERDİ: REZİL

Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan Elisabeth Moreno, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Causeur dergisinin kapağını "rezil" olarak niteledi ve "Büyük İkame" adlı komplo teorisinin kökeninde katıksız bir ırkçılığın yattığını vurguladı.

Moreno, bakanlıklar arası ırkçılık ve antisemitizm karşıtı delegasyonun, derginin yayınıyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

İktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) partisinden Christophe Castaner ise Causeur dergisinin çocukları hedef alan bir ırkçılığı kapağına taşıdığına dikkati çekerek, tüm çocukların aynı haklarla doğduğu ve ayrımcılığın her zaman suç olacağı bir Fransa'yı savunmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

YAPTIRIM UYGULANMASI İSTENDİ

Cumhurbaşkanı adayı Sandrine Rousseau'nun sözcüsü Thomas Portes de derginin kapağını "aşağılık" olarak yorumladı ve bu ırkçı yayın için Causeur'e derhal bir yaptırım uygulanması gerektiğini aktardı. Gazeteci Aude Lancelin ise "İslamofobik paçavra" olarak nitelediği Causeur dergisinin, bebekleri yeterince beyaz görmeyerek, ırkçılığı katladığının altını çizdi.

GENEL YAYIN YÖNETMENİ, BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANI

Causeur dergisinin genel yayın yönetmeni Fransız feminist gazeteci Elisabeth Levy, Ekim 2020'de, Fransa'daki başörtüsü tartışmalarına katılarak, başörtüsünün, Fransa'nın düşmanlarının üniforması olduğunu ileri sürmüş, ülkedeki başörtülü Müslümanların, 16 Ekim 2020'de başı kesilerek öldürülen öğretmenin anısına saygı için birkaç günlüğüne başörtülerini çıkartabileceğini söylemişti.

Fransa'yı karıştıran dergi kapağı! Bebekleri kullanarak ırkçılık yaptılar: Gülün, iyi yer kaptınız

baş örtüsü, Irkçılık, Limoges, Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Fransa'yı karıştıran dergi kapağı! Bebekleri kullanarak ırkçılık yaptılar: Gülün, iyi yer kaptınız - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Fransa'yı karıştıran dergi kapağı! Bebekleri kullanarak ırkçılık yaptılar: Gülün, iyi yer kaptınız - Son Dakika
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