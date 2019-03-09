Fransa'yı Karıştıran Olayda Ölen Türk Gencin Babası: Kaza Olduğuna Ne Onlar, Ne de Biz İkna Olduk

FRANSA'da geçen hafta sonu biri Türk iki gencin ölümünde polisin ihmali olduğu iddiasıyla eylemler sürüyor. Kentte düzenlenen gösterilerin ardından çok sayıda araç kundaklandı. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yaşanan gerginlik devam ediyor. Hayatını kaybeden oğlu Fatih
Karakuş'u Adıyaman
'da toprağa veren acılı baba, taziyeleri kabul ediyor. Baba Mehmet Ziya
Karakuş, Fransız kanunlarına göre kasksız olan motosikleti yakın takibe almanın yasak olduğunu ancak polisin motosikleti yakın takibe alarak sıkıştırdığını ve kazaya neden olduğunu öne sürdü.
SUÇLULAR CEZALARINI ÇEKMELİ Fransa
'daki gösterileri doğru bulan ancak yakma, yıkma ve kırmaya karşı olduğunu vurgulayan baba Mehmet Ziya Karakuş, olayın kaza değilse suçluların bulunarak cezalarını çekmesini istedi. Karakuş "Motosiklet
üzerindeki kasksız iki genci birisi sivil birisi resmi polis takip ediyor. Polisin bize dediğine göre, o arada otobüs dönerken bunlar otobüs ile bariyerlerin arasına sıkışıp öldüklerini söylüyorlar. Ama biz yıkadığımızda vücutta herhangi bir morluk falan görmedik. Bizi savcı, emniyet müdürü çağırıp görüntüleri gösterdi. Görüntülere ne onlar ikna oldu ne de biz ikna olduk. Yani orası büyük bir cadde, her tarafı kameralarla dolu. Ama getirdikleri görüntülerde hiçbir şey yok. Kendileri de bir şey anlamadı. Bizim amacımız gerçeklerin ortaya çıkması, suçluların bulunması. Birisi sivil, biri de resmi polisle yakın takibe alınıyor, çocuklar sıkıştırılıyor. Oğlum dört yıldır yanımda kadrolu çalışan, işi gücü olan maddi durumu iyi arabası olan biriydi. Orada motosikletin üzerinde ne işi vardı? Ben inanamıyorum. Eğer kaza ise kaza, değilse de suçlular bulunsun" dedi.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞINI KORUSUN Cumhurbaşkanı
ve Türkiye Cumhuriyeti
'nin de konuya duyarlı olmasını isteyen baba Karakuş, "Biz isteriz ki Türkiye Cumhuriyeti gelsin, kendi vatandaşının hakkını savunsun, yanında olduğunu bildirsin, psikolojik destek versin. Bunu bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızdan da özellikle bu işin takipçisi olmasını bekleriz" dedi.