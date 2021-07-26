Üye Girişi
Fransa'yı karıştıran yasa tasarısı kabul edildi! Aşı olmayanlar, birçok yere giremeyecek - Son Dakika

Fransa'yı karıştıran yasa tasarısı kabul edildi! Aşı olmayanlar, birçok yere giremeyecek

26.07.2021 11:17

Fransa'da ortalığı karıştıran ve protestolara neden olan tartışmalı koronavirüsle mücadele yasa tasarısı onaylandı. Buna göre birçok etkinliğe ve kapalı alana girişlerde aşı ruhsatı sorulacak. Sağlık çalışanlarına ve itfaiyecilere aşı zorunluluğu getirilecek. Ayrıca işverenler, korona aşısı veya ruhsatı vermeyen işçilerinin maaşlarını ödememe hakkına sahip olacak.

Fransa'da Senato ve Ulusal Meclisin koronavirüsle mücadele yasa tasarısı metninde uzlaşmasının ardından Ulusal Mecliste oylanarak Parlamentoda kabul edildi. Senatodan değişikliklerle geçtikten sonra, senatör ve milletvekilleri tarafından oluşturulan karma komitede üzerinde anlaşılan ortak metin Ulusal Mecliste oylandı. Yasa tasarısı, 60'a karşı 156 oyla kabul edildi. Yasa uygulamaya konulmadan önce Anayasa Konseyi tarafından incelenecek.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE İTFAİYECİLERE AŞI ZORUNLULUĞU

Yasanın son hali, hastane ve bakımevi çalışanlarına, itfaiyecilere yönelik Kovid-19 aşısı zorunluluğunu koruyor. Yasa, son değişiklikle hükümetin istediği gibi 31 Aralık'a kadar değil 15 Kasım'a kadar geçerli olacak.

BİRÇOK YERE AŞI RUHSATI İLE GİRİLECEK

Belli etkinlik ve mekanlara girişte, Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren Kovid-19 ruhsat uygulamasını konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, toplu taşıma ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getiren yasanın son halinde, ruhsat uygulaması alışveriş merkezlerinde geçerli olmayacak.

18 YAŞ ALTI DA YASAYA TABİ TUTULACAK

Kovid-19 sağlık ruhsatı, restoranların ve diğer kapalı mekanların açık kısımlarında da gerekli olacak ve 18 yaşından küçükler ruhsattan muaf tutulmayacak. Kovid-19 ruhsat kontrolü yapacak yetkili yelpazesini genişleten yasanın son halinde Kovid-19 hastalarının zorunlu karantinasını aynen korunuyor ancak izolasyon kontrolü polisten tıbbi ekiplere devrediliyor.

İŞVERENE, AŞI OLMAYAN ÇALIŞANININ MAAŞINI VERMEME HAKKI TANINDI

Senatörlerin isteğiyle yasada yer alan temel değişiklik, iş yeri sahiplerinin çalışanlarından Kovid-19 aşısı veya ruhsatı talep etmeleri halinde, bunu reddeden çalışanların işten çıkarma izninin kaldırılması oldu. İşverenler, Kovid-19 aşısı veya ruhsatı sunmayan işçilerinin sadece maaşlarını vermeyebilecek. Yasa, 30 gün içerisinde 3 defa Kovid-19 sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin avro para cezası öngörüyor.

PROTESTOLARA NEDEN OLMUŞTU

Tartışmalı yasa tasarısı, "sağlık diktatörlüğü" olarak nitelendirilmiş, dün Fransa genelinde resmi verilere göre 160 binden fazla kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.

Fransa'yı karıştıran yasa tasarısı kabul edildi! Aşı olmayanlar, birçok yere giremeyecek

Yasa Tasarısı, Senatör, Senato, Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Fransa'yı karıştıran yasa tasarısı kabul edildi! Aşı olmayanlar, birçok yere giremeyecek - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı 11:58 Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Çin maçındaki açıklamalarıyla tüm Türkiye'nin sevgilisi oldu 11:44 Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Çin maçındaki açıklamalarıyla tüm Türkiye'nin sevgilisi oldu Osmaniye Düziçi'nde art arda yaşanan depremler nedeniyle halk geceyi sokakta geçirdi 11:30 Osmaniye Düziçi'nde art arda yaşanan depremler nedeniyle halk geceyi sokakta geçirdi
Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı 11:03 Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi 10:15 Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi Beşiktaş'tan taraftara Diego Godin haberi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen açıkladı 10:12 Beşiktaş'tan taraftara Diego Godin haberi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen açıkladı
İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım 09:57 İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım Sosyal medyada gündem olan tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları yürek parçaladı 08:58 Sosyal medyada gündem olan tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları yürek parçaladı

Son Dakika Haberleri
11:58 Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı
11:57 Espor sahnesinden Formula 1 pistlerine! Cem Bölükbaşı, en başarılı 10 pilot arasında
11:55 Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın
11:40 Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz
11:25 Yaptığı plan elinde patladı! Taksi ücretini vermemek için kaçarken bahçe duvarından böyle düştü
11:22 Siyah-Beyazlı taraftarlar, Alex Teixeira'nın eşinin paylaşımlarına rekor sayıda yorum yağdırdı
11:19 Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar, 8,60 seviyelerinden işlem görüyor
11:06 Galatasaray ve Fenerbahçe, Ozan Kabak için karşı karşıya geldi
10:59 PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Serdar Pir Avesta, MİT operasyonuyla yakalandı
10:53 Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği bugün yapılacak görüşmeyle belirlenecek
Prof. Dr. Orhan Şen, felaketi yaşayan Doğu Karadeniz için uyarıda bulunup riskli olan 6 ili sıraladı Prof. Dr. Orhan Şen, felaketi yaşayan Doğu Karadeniz için uyarıda bulunup riskli olan 6 ili sıraladı         
12:25
Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın         
11:55
Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz         
11:40
Siyah-Beyazlı taraftarlar, Alex Teixeira'nın eşinin paylaşımlarına rekor sayıda yorum yağdırdı Siyah-Beyazlı taraftarlar, Alex Teixeira'nın eşinin paylaşımlarına rekor sayıda yorum yağdırdı         
11:22
Ganos Dağı eteklerinden topladıkları ada çayı, 7 ülkeye birden ihraç ediyorlar Ganos Dağı eteklerinden topladıkları ada çayı, 7 ülkeye birden ihraç ediyorlar         
10:55
5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığın yakınlarından, görüntüleri emniyete veren aileye tehdit 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığın yakınlarından, görüntüleri emniyete veren aileye tehdit         
10:15
Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti         
10:08
Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, bugünlerde oynayacak takım arıyor Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, bugünlerde oynayacak takım arıyor         
09:55
Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş         
08:46
MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Teri yemeğe damlayan yarışmacı, diskalifiye edildi MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Teri yemeğe damlayan yarışmacı, diskalifiye edildi         
08:37
Alman futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları olay oldu Alman futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları olay oldu         
08:34
Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak         
08:31
13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı 13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı         
08:30
Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi         
22:10
Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti         
19:25
Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı         
17:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 12:44:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'yı karıştıran yasa tasarısı kabul edildi! Aşı olmayanlar, birçok yere giremeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement