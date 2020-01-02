Fransa'yı Ocak ayında yoğun grev programı bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa'yı Ocak ayında yoğun grev programı bekliyor - Son Dakika

Fransa'yı Ocak ayında yoğun grev programı bekliyor

6 saat önce

Fransa'da 29 gündür devam eden emeklilik reformu grevlerinin Ocak ayı eylem planı belli oldu.

Fransa'yı Ocak ayında yoğun grev programı bekliyor, System.String[]

Fransa'da 29 gündür devam eden emeklilik reformu grevlerinin Ocak ayı eylem planı belli oldu. Sendikaların açıkladıkları takvime göre ülkeyi yine geniş çaplı eylemler bekliyor.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformunu hayata geçirmekte kararlı olduğunu açıklaması üzerine işçi sendikaları, 2020 eylem planını hazırladı. Ülke genelinde daha etkin bir grev yürütmek isteyen sendikalar, 3 Ocak itibari ile diğer meslek gruplarının da katılımıyla grevleri yoğunlaştıracak.


SOS Emeklilik Birliğinin hazırladığı takvime göre, 3-6 Ocak arası avukat, hemşire, fizyoterapi uzmanı, doktor, muhasebeci ve birçok farklı meslek çalışanlarının grev yapacağı öğrenildi. Aynı gün havacılık çalışanları sendikası SPAF de hostes ve pilotların kısmen grev yapacağını duyurdu.


İşçi sendikası CGT, hükümetle 7 Ocak'ta gerçekleştirilecek görüşmeler sonrası 7-10 Ocak arası petrol rafinerilerinin tamamen kapatılıp greve gidileceğini bildirdi.


Yine 9 Ocak'ta ülke çapında genel grev ve 13 Ocak'ta bakanlarla görüşme gerçekleştirecek sendikaların son olarak 22 Ocak'ta bakanlar kurulunun onayına sunulacak emeklilik reformunu engellemek istediği ifade edildi.


Öte yandan söz konusu yoğun grev programına hükümetten herhangi bir cevap gelmediği belirtildi. - PARİS

Emmanuel Macron, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ORC'nin, Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı
Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı Galatasaray, Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den "ABD Büyükelçiliği'ne giren ölür" mesajı

Son Dakika Haberleri
22:22 Çorum'da, kamyon ve tır sürücülerinden 'yönetmelik' tepkisi - Son Dakika
22:22 Süper Loto çekildi (2) - Son Dakika
22:16 Avusturya'da yeni koalisyon hükümetinin programı açıklandı - Son Dakika
22:16 Kızılaslan'dan 'resmi ilan' fiyatlarına yapılan zama tepki - Son Dakika
22:16 Toroslar Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı - Son Dakika
20:26 ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den "ABD Büyükelçiliği'ne giren ölür" mesajı - Son Dakika
20:11 Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 22:27:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'yı Ocak ayında yoğun grev programı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]