Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bin 500'ü aştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bin 500'ü aştı - Son Dakika

Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bin 500'ü aştı

6 saat önce

Erasmus değişim programıyla 2014'ten bu yana Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bin 500'ü aştı.

Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bin 500'ü aştı, System.String[]

Erasmus değişim programıyla 2014'ten bu yana Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bin 500'ü aştı.

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan açıklamaya göre, Başkonsolos Bertrand Buchwalter ev sahipliğinde Fransa Sarayı'nda dördüncü "Erasmus Istanbul" partisi düzenlendi.

Buchwalter, göreve geldiği 2016 yılından bu yana öğrenci değişim programı Erasmus'la İstanbul'a gelen Fransız öğrenciler ve Fransa'da okumuş Türk öğrencileri bir araya getiriyor.

Dördüncüsü düzenlenen Erasmus Istanbul etkinliği, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden 200 öğrencinin katılımıyla yapılırken Fransız ve Türk öğrenciler de deneyimlerini paylaştı.

Erasmus değişim programıyla 2014'ten bu yana Türkiye'ye gelen Fransız öğrenci sayısı 6 bin 300'ü, Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bin 500'ü geçti.

İstanbul, Erasmus, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:24 Kaynak: AA
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