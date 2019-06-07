Son Dakika Haberleri: "Fransa'yı yenerek yeni bir tarih yazacagˆımıza inanıyorum"
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"Fransa'yı yenerek yeni bir tarih yazacagˆımıza inanıyorum"

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Fransa ile yapacağı karşılaşmada yeni bir zafer alacaklarına inandığını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Fransa ile yapacağı karşılaşmada yeni bir zafer alacaklarına inandığını belirtti.
TFF tarafından hazırlanan maç kitabında Fransa maçıyla ilgili görüşlerini aktaran Nihat Özdemir, dünya futbolunun önemli takımlarından Fransa'yı Konya'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Son yıllarda c¸ok o¨nemli zaferlere tanıklık eden Konya Bu¨yu¨ks¸ehir Belediye Stadyumu, millilerimiz ic¸in c¸ok ayrı bir o¨neme sahip. Gu¨zide s¸ehrimizde, gu¨c¸lu¨ bir futbol gelenegˆine sahip du¨nya s¸ampiyonu Fransa'yı yenerek yeni bir tarih yazacagˆımıza inanıyorum. Bu mac¸ aynı zamanda milli takımımızın gu¨cu¨nu¨, kapasitesini, kalitesini tu¨m du¨nyaya go¨sterme fırsatı olacak. Teknik direkto¨ru¨mu¨z S¸enol Gu¨nes¸ ve A milli oyuncularımızın yeni bir zaferle futbol tarihimize yeni bir altın sayfa yazmalarını umuyoruz." ifadelerine yer verdi.
Milli takımın ortak değer olduğuna dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:
"Her kos¸ulda ay-yıldızlılara destek olmak da milli go¨revimiz. Tu¨m futbolseverleri, milli takımımızın yanında olmaya, milli takım ruhunu statta, sokakta ve ekran bas¸ında yas¸amaya, paylas¸maya davet ediyorum. Bu duygularla, tribu¨nleri dolduracak Konyalı futbolseverlerimizin daha o¨nceki mac¸larımızda oldugˆu gibi mu¨this¸ destekle bir saniye bile susmadan takımımıza itici gu¨c¸ olmasını bekledigˆimi o¨zellikle ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile Fransız dostlarımıza 'hos¸ geldiniz' diyor, kazanmanın cos¸kusunu hep birlikte yas¸amayı diliyorum."
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:48 Kaynak: AA
Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu, Fransa, Spor
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