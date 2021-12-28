Fransa yoğun bakım hemşirelerine aylık 100 avro prim verecek - Son Dakika

Fransa Başbakanı Jean Castex, Ocak 2022'den itibaren yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelere 100 avro prim vereceklerini duyurdu.

Başbakan Castex, Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran eşliğinde Val-de- Marne vilayetine bağlı Creteil kentindeki bir hastaneye yaptığı ziyarette, yoğun bakım servislerinde çalışan 24 bin hemşireye ocaktan itibaren aylık 100 avro prim ödeyeceklerini belirtti.

Castex, çalışma şartları zor olan yoğun bakım servislerinin cazibesini artırmayı ve çalışanların emeklerini takdir ettiklerini göstermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Fransa'da 26 Aralık'ta Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 104 bine çıkarak salgının başından bu yana ilk defa günlük 100 bin barajını aşmıştı.

Başbakanı Castex ve Sağlık Bakanı Veran, dün gece Kovid-19'un Omicron varyantının yayılmasını durdurmak için 3 haftalık ek önlemler alınacağını duyurmuştu.

Söz konusu önlemlere göre etkinliklere katılımlar, iç mekanlarda 2 bin ve dış mekanlarda 5 bin kişi ile sınırlandırılırken spor arenalarında, sinema, konser gibi kültürel etkinliklerde ve toplu ulaşımda yeme-içme yasaklanmış, bar ve kafelerde gıda maddelerinin sadece oturarak tüketimine izin verilmişti.

Şehir merkezinde maske kullanımını zorunlu kılan, mümkün olan herkese haftanın en az 3 günü evden çalışma zorunluluğu getiren tedbirlere kapsamında, 28 Aralık'tan itibaren ikinci doz aşısının üzerinden 3 ay geçen herkese hatırlatıcı Kovid-19 aşısı dozu yaptırma imkanı tanınmıştı.