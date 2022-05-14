Fransa, Zelenskiy'nin Macron'un "Rusya'ya tavizler verilmesini istediği" iddiasını reddetti - Son Dakika
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Fransa, Zelenskiy'nin Macron'un "Rusya'ya tavizler verilmesini istediği" iddiasını reddetti

14.05.2022 15:21
Fransa, Zelenskiy'nin Macron'un "Rusya'ya tavizler verilmesini istediği" iddiasını reddetti

Paris yönetimi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya-Ukrayna savaşında "Rusya'ya tavizler verilmesini istediği" yönündeki iddiasını reddetti.

Paris yönetimi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya-Ukrayna savaşında "Rusya'ya tavizler verilmesini istediği" yönündeki iddiasını reddetti.

Fransız basınının Elysee Sarayı'na dayandırdığı habere göre, Macron, Zelenskiy'nin bilgisi olmadan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna hakkında görüşmedi.

Haberde, Macron'un Zelenskiy'nin iddiasının aksine Rusya'ya tavizler verilmesini istemediği ve Ruslarla müzakere şartlarını belirlemenin her zaman Ukraynalılara ait olduğunu söylediği ifade edildi.

Zelenskiy, İtalya'nın Rai 1 televizyon kanalına verdiği röportajında, Macron'un Rusya için çıkış yolu bulma konusunda yaptığı açıklamaları değerlendirmişti.

Rusya için bir çıkış yolu aramaya gerek olmadığını vurgulayan Zelenskiy, "Sayın Macron bunu boşuna yapıyor. Rusya istemediği ve kendisine ihtiyacı olduğunu anlamadığı sürece savaşı durdurmak için hiçbir şey yapmayacak, hiçbir çıkış yolu aramayacaktır." demişti.

Zelenskiy, "Ben kendisinin (Fransa Cumhurbaşkanı Macron) arabuluculuk konusunda bazı sonuçlar elde etmek istediğini biliyorum ama aradığını bulamadı." diye konuşmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in "imajını" kurtarmak için Ukrayna olarak egemenliklerinden taviz vermeyeceklerini vurgulayan Zelenskiy, "Bana Putin'in 'imajını' kurtarmak için egemenliğimizin taviziyle ilgili bazı şeyler önermek, bazı liderler açısından pek doğru değil." ifadelerini kullanmıştı.

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cumhurbaşkanı, Ukrayna, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa, Zelenskiy'nin Macron'un 'Rusya'ya tavizler verilmesini istediği' iddiasını reddetti - Son Dakika


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